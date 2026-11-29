Учени кръстиха нов 14-милиметров дълбоководен червей Bathyadmetella dollypartonae на Доли Партън в знак на почит към музиката и благотворителната ѝ дейност.

Видът обитава дълбините на море Амундсен край Западна Антарктида; екземпляри са събрани през 2008 г., като според експедиционните бележки са били лилави.

Изследването на дълбоководните видове е важно за проследяване на климатичните промени в уязвимия регион, където топенето на ледниците може да допринесе за значително покачване на морското равнище.

Нов вид червей, обитаващ един от най-слабо проучените райони на океана, е кръстен на покойната кънтри легенда Доли Партън, пише Физ.орг.

Учените от Музея по естествена история и Университета на Гьотеборг, Швеция, работят „от 9 до 5“ (препратка към един от хитовете на Партън – бел. ред.), а често и повече, за да дават имена на десетки морски видове всяка година.

Затова, когато идентифицират нов вид червей, покрит с бледи, подобни на косми придатъци, изборът на име е ясен и той не е „Джолийн“ (друг хит на Доли Партън).

Учените решават да кръстят червея с дължина 14 милиметра на името на кънтри легендата след нейната кончина на 80-годишна възраст по-рано тази година.

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Желанието на екипа е чрез Bathyadmetella dollypartonae да почете музиката, творчеството и хуманитарната дейност на тази емблематична личност.

„Новината за кончината на Доли Партън стигна до нас, докато описвахме този вид, и макар той да няма пламенните кестеняви къдрици, за които тя някога пееше в „Джолийн“, дългите му придатъци ни напомниха за нейните развети руси къдрици“, казва Ленка Нийл, водещ автор на изследването, публикувано в сп. Taxonomy.

„Затова ни се стори съвсем естествено да кръстим този вид на името на човек, който е направил толкова много добро чрез даренията и благотворителната си дейност. Доли Партън, винаги ще те обичаме“, допълва тя.

Представителите на вида Bathyadmetella dollypartonae обитават дълбините на морето Амундсен край западния бряг на Антарктида. Те са част от семейството на т.нар. „люспести“ червеи, към което принадлежи и видът Peinaleopolynoe elvisi. Той е кръстен на покойния Елвис заради блестящите си люспи, напомнящи на екстравагантните сценични костюми на Краля на рока.

Вероятно Bathyadmetella dollypartonae е изглеждал още по-впечатляващо, когато екземпляри от този вид са били събрани за първи път по време на експедиция на Британската антарктическа служба през 2008 г. Когато обаче те са изследвани и фотографирани, цветовете им до голяма степен вече са били избледнели заради съхранението им в алкохол.

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„Според бележките от първоначалната експедиция червеят Bathyadmetella dollypartonae е бил лилав, когато са били събрани екземпляри от вида. За съжаление, не разполагаме със снимки на живите червеи“, казва д-р Хелена Виклунд от изследователския екип. „Догодина обаче ще участвам в друга експедиция до Антарктида и се надявам за първи път да видя жив червей „Доли Партън“. Това би било страхотно“, допълва тя.

Експедиции като тази на Виклунд са от съществено значение, за да се научи повече за дълбоководните видове в Южния (Антарктически) океан, за които се знае много малко. Това става все по-важно вследствие на изменението на климата, което води до драстични промени в региона.

Смята се, че Западна Антарктида, откъдето произхожда кръстеният на Доли Партън вид Bathyadmetella dollypartonae, е особено уязвима към повишаването на температурите. Обекти като шелфовия ледник Туейтс, известен като Ледник на Страшния съд, са изложени на все по-голям риск от срутване. Това може да доведе до покачване на глобалното морско равнище с до 70 сантиметра.

В резултат на това наименуването на видовете, обитаващи този район, като например Bathyadmetella dollypartonae, е от голямо значение за разбирането на въздействието от повишаването на температурите в Западна Антарктида. Учените от Музея по естествена история работят интензивно с колеги от цял свят, за да изследват дивата природа в региона, преди да е станало твърде късно.