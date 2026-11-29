- Преговорите между Нетаняху и центриста Гади Айзенкот за съставяне на правителство приключиха без споразумение заради дълбоки разногласия.
- Нетаняху предложи ротационно премиерство, но Айзенкот отказва да се откаже от политическите си партньори.
- Айзенкот продължава разговорите за кабинет без Нетаняху, като крайният срок за съставяне на правителство е 6 декември.
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Преговорите между израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговия политически съперник, центриста Гади Айзенкот, приключиха без споразумение за съставяне на правителство поради "дълбоките разногласия" между двамата, въпреки направената в последния момент отстъпка от страна на досегашния министър-председател, предаде Франс прес.
Срещата "премина в сериозна атмосфера, като двете страни положиха усилия да преодолеят дълбоките разногласия помежду си", се посочва в съвместно изявление на партията "Ликуд" на Нетаняху и партията "Яшар" на Айзенкот. В него обаче не се съобщава за постигнат напредък, нито за насрочването на нова среща.
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Според израелски медии Айзенкот е заявил пред Нетаняху, че няма да се откаже от политическите си партньори, за да сформира коалиция с него, но го е поканил впоследствие да се присъедини към тях. Според същите медии преговорните екипи на двете партии дори са отменили предварително планирана среща.
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Преговорите се състояха ден след неочакваното предложение на Нетаняху да отстъпи на Айзенкот премиерския пост за първия период от мандата на евентуално ротационно правителство, в което двамата да управляват страната последователно.
Промяната в позицията на Нетаняху идва броени дни преди изтичането на крайния срок за съставяне на правителство, даден на Айзенкот - 6 декември. През последните дни центристкият лидер постигна напредък в преговорите с ултраортодоксална еврейска партия и израелско-арабска политическа формация за съставяне на кабинет без участието на досегашния премиер.
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