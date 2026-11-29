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Димитър Шалъфов сезира Софийската градска прокуратура за нападенията над български фенове в Марсилия след мача с „Олимпик“.

Той настоява за разследване на възможни престъпления, установяване на извършителите и организаторите, както и събиране на видеозаписи, полицейски и медицински документи.

Шалъфов призова за координация с френските власти и подчерта, че насилието срещу български граждани не трябва да остава безнаказано.

Протест на фенове на „Левски“ пред Френското посолство в София (СНИМКИ)

Председателят на Комисията за децата, младежта и спорта в Столичен общински съвет – Димитър Шалъфов е пуснал сигнал до Софийската градска прокуратура, като той е свързан с инцидентите в Марсилия с фенове на Левски. Както е известно в срещата от 5-ия кръг на турнира Лига Европа между Олимпик и „сините“ (1:0) се стигна до грозни сцени по трибуните, като пострадаха редица български граждани.

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„Нападението над български граждани в Марсилия не може да бъде заличено с удобното определение "футболен инцидент". Зад тези думи стоят ранени хора, уплашени семейства и тежки въпроси, на които френските власти дължат отговор.

Като адвокат и председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столичния общински съвет сезирах Софийската градска прокуратура с искане за незабавно образуване на досъдебно производство срещу неизвестен извършител.

Публично известната до момента реакция на френските власти не дава необходимата яснота как е било допуснато координирано нападение с ножове, метални предмети и пиротехника, как са били защитени гостуващите привърженици и какви действия са предприети за установяване на нападателите и организаторите.

Франция трябва да отговори кой е организирал нападенията, защо те не са били предотвратени, кои са извършителите и как ще бъде гарантирано, че насилието няма да остане ненаказано.

В сигнала поисках да бъдат проверени всички възможни престъпления - опити за умишлено убийство, квалифицирани телесни повреди, участие на организирана престъпна група и евентуална терористична цел.

Извършването на деянията във Франция не е пречка за разследване и в България. Член 5 от Наказателния кодекс допуска прилагането на българския наказателен закон спрямо чужденци, извършили в чужбина престъпления, с които са засегнати интересите на български граждани. Българското разследване може да се провежда в координация с действията на френските органи.

Поисках незабавно да бъдат изискани всички видеозаписи, полицейски материали и медицински документи, да бъдат разпитани пострадалите и свидетелите и да се установят не само непосредствените извършители, но и лицата, организирали и подготвили нападенията.

Не произнасям присъди. Настоявам за истина, отговорност и защита на българските граждани. България не може да чака пасивно, а Франция не може да остави тези нападения без ясни отговори и конкретни резултати.

Стадионът не е зона извън закона. Футболната агитка не създава имунитет, а насилието срещу български граждани не може да остане безнаказано.

Към имейла прилагам подадения до Софийската градска прокуратура сигнал. Оставам на разположение за коментар“, написа Димитър Шалъфов.

* Видеото е архивно!