Летище „Васил Левски“ спира кацащите полети от 21:00 ч. тази вечер до утре сутринта заради тежките зимни условия и недостатъчния капацитет на наземните оператори.

Излитащите полети продължават да се обработват, но има закъснения, включително по линията София–Париж на „България Еър“.

Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че обработката на пистите продължава, но капацитетът не е достатъчен за нормалното регулиране на полетите.

Лошото време забави полетите на летище „Васил Левски“ в София

От 21:00 ч. тази вечер до утре сутринта летище "Васил Левски" затваря за кацащи полети, съобщиха от летището.

Причината е, че на наземните оператори им е невъзможно да обработят всички полети, към момента обработват излитащите от столичното летище заради тежките зимни условия. От летището не уточниха конкретния час на възстановяване на полетите през утрешния ден.

Терминал 2 на летище „Васил Левски“ е изпълнен с пътници. Образували са се опашки от хора, които чакат полетите им да бъдат пренасочени, видя репортер на БТА.

Зимна обстановка на софийското летище

От пресцентъра на авиокомпания „България Еър“ съобщиха по-рано през деня, че закъснението на полета по линията София – Париж, който по разписание е трябвало да излети в 7:00 ч., е вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и усложнената обстановка на летището.

От авиокомпанията уточниха, че забавянето е породено от обстоятелства извън нейния контрол и не е свързано с дейността на превозвача.

По-рано днес министърът на транспорта Георги Пеев каза на извънреден брифинг, че наземният оператор обработва пистите, но капацитетът не е достатъчен за осигуряване на регулируемостта на полетите, поради което има и закъснения.

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