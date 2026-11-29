- Летище „Васил Левски“ спира кацащите полети от 21:00 ч. тази вечер до утре сутринта заради тежките зимни условия и недостатъчния капацитет на наземните оператори.
- Излитащите полети продължават да се обработват, но има закъснения, включително по линията София–Париж на „България Еър“.
- Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че обработката на пистите продължава, но капацитетът не е достатъчен за нормалното регулиране на полетите.
Лошото време забави полетите на летище „Васил Левски“ в София
От 21:00 ч. тази вечер до утре сутринта летище "Васил Левски" затваря за кацащи полети, съобщиха от летището.
Причината е, че на наземните оператори им е невъзможно да обработят всички полети, към момента обработват излитащите от столичното летище заради тежките зимни условия. От летището не уточниха конкретния час на възстановяване на полетите през утрешния ден.
Терминал 2 на летище „Васил Левски“ е изпълнен с пътници. Образували са се опашки от хора, които чакат полетите им да бъдат пренасочени, видя репортер на БТА.
Зимна обстановка на софийското летище
От пресцентъра на авиокомпания „България Еър“ съобщиха по-рано през деня, че закъснението на полета по линията София – Париж, който по разписание е трябвало да излети в 7:00 ч., е вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и усложнената обстановка на летището.
От авиокомпанията уточниха, че забавянето е породено от обстоятелства извън нейния контрол и не е свързано с дейността на превозвача.
По-рано днес министърът на транспорта Георги Пеев каза на извънреден брифинг, че наземният оператор обработва пистите, но капацитетът не е достатъчен за осигуряване на регулируемостта на полетите, поради което има и закъснения.
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