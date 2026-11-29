В края на годината в почти всеки дом става ясно колко излишни вещи са се натрупали незабелязано - чекмеджета с непотребни кабели, дрехи, които никой не облича с години, и шкафове с просрочени пакети. Вместо да се захващате с изтощително почистване на цялото жилище наведнъж, по-лесно е да започнете от няколко пренебрегвани зони.

Преди календарът да премине към новата година, си струва да прегледате пет групи вещи, които най-често заемат място без реална полза.

1. Стари кутии от телефони и опаковки

Почти всеки пази кутията от последния си телефон, слушалки или домакински уред, към които с времето се добавят и кашони от онлайн поръчки. Макар опаковката на скъпа техника да има смисъл по време на гаранция, връщане или евентуална препродажба, трупането на всяка кутия без краен срок рядко носи практическа полза. Разумният подход е да оставите само наистина нужните, а останалия картон и опаковъчен материал да предадете за рециклиране.

2. Дублиращи се кухненски принадлежности и кутии

В кухненските чекмеджета лесно се събират по няколко белачки, отварачки и кутии за храна, част от които вече нямат капаци. Подобни дребни вещи се трупат, защото са евтини и изглеждат удобни в момента на покупката. Оставете само онова, което реално използвате в ежедневието, съберете кутиите с капаците им, изхвърлете повредените и подарете здравите излишъци.

3. Стара козметика и продукти за грижа за кожата

В дъното на шкафовете често остават червило за специален повод, слънцезащитен крем от миналото лято или крем за лице, спрян преди месеци. Козметиката и продуктите за грижа имат препоръчителен срок на годност, особено след отваряне, а употребата на стари формули крие риск от раздразнения. Проверете сроковете и символите за годност след отваряне и изхвърлете продуктите с изтекъл срок или променен вид и мирис.

4. Неизползвани тетрадки, дневници и канцеларски материали

Новата година често идва с нови планери и бележници, но преди да купите поредния, погледнете какво вече стои на бюрото ви - полуизписани тетрадки, стари календари, изсъхнали маркери и материали за отдавна отложени начинания. Запазете само важните записки, предайте излишната хартия за рециклиране и проверете кои химикалки и маркери още пишат.

5. Неизползвани подаръци и импулсивни покупки

Накрая остават вещите от импулсивни покупки и подаръците, които са били подарени с добро чувство, но не влизат в употреба. Това, че нещо е било скъпо или е подарък, не го прави по-полезно в затворен шкаф. Запазените вещи, които не ви трябват, могат да бъдат подарени на някого, на когото биха послужили, а повредените - изхвърлени или рециклирани според вида им.