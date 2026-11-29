Двама от пострадалите фенове на „Левски” се прибраха от Марсилия с военния самолет „Спартан”

Опасност от преливане на река Велека, пътят към Синеморец може да бъде залят

Обилният сняг и силният вятър на 29 ноември оставиха десетки населени места без ток и вода, затрудниха пътищата и транспорта и доведоха до паднали дървета.

Над 130 аварийни екипа работиха по електропроводите, а близо 1000 машини обработваха републиканските пътища. Влакът София-Варна престоя над осем часа край Елисейна, а в Разградско бяха евакуирани пътници от закъсали автобуси.

Заради зимната обстановка 30 ноември беше обявен за неучебен ден в няколко общини, а Софийският университет преминава към електронно обучение от 1 декември. Очакват се нови заледявания и ниски температури.

Зимата обгръща България с бяла красота и превръща различните кътчета на страната в истинска приказка. Източник: БТА

Обилният снеговалеж усложни обстановката в страната, населени места останаха без ток и вода, има затруднения в пътния и железопътния транспорт

Обилните снеговалежи, силният вятър и образувалите се снегонавявания усложниха обстановката в редица райони на страната на 29 ноември. Десетки населени места останаха без електрозахранване, на места бяха прекъснати и водоснабдяването и топлоподаването, а паднали дървета и клони нанесоха материални щети и затрудниха движението. В отделни участъци бяха въведени ограничения за тежкотоварни автомобили, имаше закъсали автобуси и автомобили, а железопътният и въздушният транспорт работиха със закъснения.

Оранжев код за значителни валежи от сняг беше обявен в 16 области на България, а за останалата част от страната беше в сила жълт код, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) информираха, че близо 1000 машини са ангажирани с обработването на републиканските пътища. Въпреки предприетите действия пътната обстановка остана усложнена заради продължаващия снеговалеж, силния вятър и образуването на преспи.

Източник: iStock

Затруднения по пътищата и ограничения за тежкотоварните автомобили

Движението по основните пътни артерии в страната се осъществяваше при зимни условия, като в различни райони през деня бяха въвеждани и впоследствие отменяни ограничения за тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Движението по автомагистрала „Тракия“ беше възстановено в двете посоки във всички области. По информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 14:00 ч. пътят беше почистен и обработен до асфалт, а трафикът се осъществяваше спокойно, с по-интензивно движение в посока София. От АПИ обаче предупредиха шофьорите да се движат с повишено внимание между 55-ия и 71-вия километър на магистралата в двете посоки заради гъста мъгла.

На автомагистрала „Хемус“ по-рано през деня беше ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки заради тежките метеорологични условия. Първоначално движението беше възстановено само в посока София, докато в посока Варна тежкотоварните автомобили изчакваха на място. В ранния следобед ограничението отпадна и камионите започнаха да се пропускат поетапно в двете посоки.

В област Русе също имаше ограничения заради снегонавявания. Пътят Русе - Разград, който беше затворен напълно, беше отворен за движение на леки автомобили, но камионите над 12 тона не бяха допускани. Пътят Русе - Кубрат остана затворен за всички превозни средства заради образувалите се на места големи преспи. По направлението Русе - Бяла от 16:00 ч. започна поетапно пропускане и на тежкотоварните автомобили, а пътят Русе - Силистра беше отворен за всички видове превозни средства.

В област Велико Търново след 14:00 ч. обстановката се подобри значително. Всички пътища от републиканската пътна мрежа бяха проходими при зимни условия и нямаше затворени участъци. Възстановено беше и движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по главния път София - Варна, което временно беше спряно заради усложнената обстановка.

В област Благоевград беше възстановено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път II-19 Симитли - Разлог през прохода Предел. Към 18:44 ч. цялата пътна мрежа в областта беше проходима при зимни условия и нямаше ограничения за камионите.

Нормализира се и обстановката в Кюстендилска област. Отворен беше пътят към Република Северна Македония, който беше затворен за тежкотоварни автомобили в участъка при граничния пункт „Деве баир“ от северномакедонска страна. Създадена беше организация за пропускане на камионите, изчакващи в района на местността Черна нива, със съдействието на екипи на „Пътна полиция“ и Областното пътно управление. Всички републикански пътища в областта бяха проходими при зимни условия.

По-сериозни затруднения имаше в Ямболска област, където силният вятър създаваше предпоставки за образуване на преспи. Към ранния следобед товарен автомобил се беше завъртял на път II-53, на около километър от изхода на Ямбол в посока Сливен, и блокираше едната лента. На място полицейски екипи регулираха движението.

Затруднено беше и преминаването по международния път I-7 между Ямбол и граничния пункт „Лесово“, в участъка между селата Веселиново и Окоп. Товарните автомобили се пропускаха поетапно в двете посоки, като се беше образувало голямо струпване на изчакващи камиони.

Най-сериозно се усложни обстановката по пътя Ямбол - село Калчево. Заради силния вятър сняг от нивите се навяваше върху пътното платно, а впоследствие участъкът беше затворен за движение. Автомобили, спрели заради натрупания сняг, изчакваха възможност да продължат пътуването си. Движението се регулираше от полицейски служители на изхода на Ямбол и при кръговото кръстовище за Калчево.

В същото време участъкът от автомагистрала „Тракия“ на територията на Ямболска област, както и Подбалканският път I-6 в посока Сливен и Карнобат, останаха проходими при зимни условия.

Община Сливен призова водачите да не използват пътя между селата Драгоданово и Зимница до нормализиране на метеорологичната обстановка. Участъкът се почистваше, но силният вятър и натрупаният сняг създаваха риск от образуване на нови преспи. От общината препоръчаха използването на обходни маршрути и ограничаване на пътуванията, особено във високите части и планината.

В община Ветово, област Русе, бяха затворени пътищата от Ветово към Писанец и Семерджиево, както и участъкът между Глоджево и Сеново. През деня имаше закъсали автомобили, които впоследствие бяха извадени от снега.

В община Хисаря движението по пътя Хисаря - Войнягово беше временно преустановено заради аварирала снегопочистваща машина. За изтеглянето ѝ беше използвана военна техника.

Затруднения има по магистралите "Тракия" и "Хемус", както и по улиците в столицата; продължава да вали

Паднали дървета и десетки сигнали за щети

Освен пътните затруднения, обилният мокър сняг и силният вятър доведоха до падане на множество дървета и клони. В редица населени места екипи на пожарната, общинските администрации и аварийни служби работиха по разчистването на улици и пътни участъци.

В Пазарджик и съседните населени места в общината бяха подадени общо 40 сигнала на телефон 112 във връзка със зимната обстановка. От тях 26 бяха за паднали дървета и клони върху автомобили, на които бяха нанесени материални щети.

На терен бяха изпратени допълнителни екипи на Районното управление, „Пътна полиция“ и пожарната. При необходимост временно се затваряха улици, докато бъдат отстранени падналите дървета и клони. В дейностите се включиха и служители на общинската администрация.

Допълнителни екипи на полицията и пожарната бяха изведени и в Пещера, Панагюрище, Септември и Велинград. Те реагираха при закъсали автомобили по непочистени заснежени пътища, както и при сигнали за паднали дървета и клони. Към момента на информацията нямаше данни за бедстващи хора или откъснати населени места в област Пазарджик.

В София през деня работиха 172 снегопочистващи машини, а към 18:00 ч. дейностите продължаваха с 31 машини. Останалата специализирана техника беше в готовност за работа при необходимост.

Почистени бяха трасетата на масовия градски транспорт, основните улици и булеварди, осигуряващи достъп до болници, детски градини и училища, както и тротоарите, подходите към подлезите и спирките. Продължиха обработките на вътрешнокварталните улици, на места и повторни, както и по общинската пътна мрежа и Южната дъга на Софийския околовръстен път.

В Природен парк „Витоша“ продължи снегопочистването и опесъчаването по пътищата от кв. „Драгалевци“ към хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ към местността „Златни мостове“.

До 17:30 ч. аварийно-спасителните екипи на Столичната община бяха получили 281 сигнала за паднали дървета, като около 35-40 от тях бяха за дървета, паднали върху автомобили. От общината съобщиха още, че са наложени глоби за непочистени спирки.

В Габрово общинските екипи бяха отстранили над 20 паднали дървета. Пожарникари продължиха работа по разчистването, а снегопочистващите машини обработваха републиканската пътна мрежа. Продължи почистването и на второстепенните улици в кварталите, както и на пътищата към селата и вътрешните им улици. Във високите части на места работата беше затруднена заради снегонавяванията.

Във Велико Търново и Горна Оряховица също се проведоха акции по разчистване на паднали дървета. В тях участваха огнеборци и четири екипа на звено „Зелени системи“. В района на железопътната гара в Горна Оряховица се включиха и доброволци, като за преместването на голям дървесен ствол беше осигурен кран.

В Кюстендил екипи отстраняваха паднали под тежестта на снега клони в лесопарк „Хисарлъка“ и в града. По информация на общината няма пострадали хора и не са нанесени материални щети. Работата по разчистването трябваше да продължи и на следващия ден.

Зимата обгръща България с бяла красота и превръща различните кътчета на страната в истинска приказка. Източник: БТА

Десетки населени места останаха без електрозахранване

Сериозни проблеми имаше и с електрозахранването. Снеговалежът, силният вятър и падналите дървета и клони доведоха до скъсване на въздушни електропроводи от мрежите средно и ниско напрежение.

По данни на „Електроразпределение Юг“ към 14:00 ч. нарушения в електроподаването имаше предимно в малки населени места в областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково.

Най-много засегнати населени места бяха отчетени в област Пловдив - общо 83, частично или изцяло без електрозахранване, като по-голямата част от тях бяха в планинските райони. В област Смолян проблеми имаше в 44 населени места, а в област Хасково - в 45.

За справяне с авариите бяха ангажирани допълнителни екипи. Общо над 130 групи продължиха възстановителните дейности по засегнатите електропроводи във всички области. Те бяха оборудвани със специализирана техника и механизация с повишена проходимост, включително автомобили 4х4 и моторни шейни, за да могат да достигат до местата на повредите.

В дружеството беше сформиран и Кризисен щаб за координация на възстановителните дейности, като се поддържаше връзка с Електроенергийния системен оператор, Министерството на енергетиката и местните власти.

В област Хасково към 16:00 ч. без ток продължаваха да бъдат 20 населени места в общините Хасково, Минерални бани и Димитровград. По-рано през деня проблеми с електрозахранването имаше в 29 населени места. Възстановено беше електроподаването в селата Горно Войводино, Долно Войводино, Книжовник, Маслиново, Текето, Тракиец и Гарваново в община Хасково, както и в селата Минерални бани и Татарево в едноименната община.

В област Ямбол прекъсвания на електрозахранването имаше в седем села в община „Тунджа“ - Стара река, Козарево, Калчево, Победа, Симеоново, Челник и Асеново. Проблеми с електроподаването бяха регистрирани и в други райони на страната.

В община Белово, област Пазарджик, четири населени места останаха без електрозахранване заради паднали електрически стълбове и скъсани електропроводи. По информация на кмета Стойко Стефанов се работеше по отстраняването на повредите.

В област Габрово към късния следобед оставаше за отстраняване авария по един електропроводен извод, която засягаше седем населени места. От областната администрация очакваха електрозахранването да бъде възстановено между 17:30 и 18:00 ч. В община Трявна всички населени места вече бяха с възстановено електроподаване, а в община Севлиево все още имаше отделни абонати без ток. В община Дряново бяха получени сигнали за паднали клони и увиснали електропроводници, но нямаше данни за сериозни инциденти.

Около 30 населени места в общините Елена, Павликени и Стражица, област Велико Търново, бяха останали без ток. Дежурните екипи на енергийния оператор работеха по отстраняване на повредите.

Без електрозахранване останаха и селата Дянково, Раковски и Киченица в община Разград, както и около 10 села в община Трън, съобщиха от местните власти.

В община Хисаря скъсани електропроводи оставиха без ток няколко населени места, включително и някои квартали на града. Кметът Ива Вълчева съобщи, че се поддържа постоянна връзка с областната администрация, АПИ и електроразпределителното дружество за координиране на действията по възстановяване на електрозахранването и осигуряване на проходимостта на пътищата.

За пореден път сме затрупани със сняг

Проблеми с водоснабдяването и топлоподаването

Последиците от прекъсванията на електрозахранването засегнаха и водоснабдяването в някои райони. В област Враца общо 16 села останаха без вода, съобщиха от местното дружество „Водоснабдяване и канализация“. Причината беше, че част от помпените станции са без електрическо захранване и не могат да работят.

В община „Тунджа“, област Ямбол, 10 села също бяха без водоподаване.

В София беше регистриран проблем и с топлоснабдяването. Токов удар на територията на ТЕЦ „София“ предизвика сериозен пробив по топлопреносната мрежа и затрудни подаването на топлинна енергия в районите, обслужвани от топлофикационния район „София“, включително в централната градска част. От „Топлофикация София“ съобщиха за влошено топлоподаване към абонатите.

Зимата обгръща България с бяла красота и превръща различните кътчета на страната в истинска приказка. Източник: БТА

Влак с около 200 пътници престоя часове край Елисейна

Сериозни затруднения имаше и в железопътния транспорт. Влакът София - Варна с около 200 пътници престоя повече от осем часа на гара Елисейна заради прекъсване на контактната мрежа.

По информация на пътник от композицията влакът е потеглил с около час закъснение, след което е имал престой на гарата в Своге. От 3:30 ч. през нощта композицията е останала на гара Елисейна. Сред пътуващите имало възрастни хора и малки деца, а част от пътниците се почувствали зле заради продължителното чакане.

Движението на влаковете в двете посоки беше спряно в района на Елисейна. Областният управител на Враца Росен Михайлов съобщи, че се създава организация за извозване на пътниците.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев информира, че дизелов локомотив с екип е изпратен, за да съдейства за възстановяването на движението и извозването на пътниците в посока София и Варна. Българските държавни железници са потърсили помощ от автобусни компании, но превозвачите са отказали заради усложнената зимна обстановка и трудния достъп до гарите.

По-късно от БДЖ потвърдиха, че влакът е продължил пътуването си в 13:01 ч. и вече наближава Варна.

Директорът на дирекция „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Пламен Добрев съобщи по-рано, че снегът и падналите дървета затрудняват железопътния транспорт, но няма бедстващи пътници във влаковете.

В област Габрово движението на влаковете в участъка Габрово - Царева ливада беше възстановено.

Затвориха пътищата в три области

Закъсали автобуси и евакуирани пътници в област Разград

Снегонавяванията и непроходимите участъци затрудниха и автобусния транспорт. От областната администрация в Разград съобщиха за няколко автобуса, закъсали в района на община Кубрат.

Автобус на „Юнион Ивкони“ се беше обърнал странично на пътя Кубрат - Завет. Закъсали бяха и три автобуса, превозващи работници, единият от които пътуващи от завода на „Шишеджам“. От него бяха евакуирани осем души. Другите два автобуса бяха в районите на селата Савин и Горичево.

По-късно от областната администрация съобщиха, че всички пътници от закъсалите автобуси са евакуирани и няма бедстващи хора по пътищата. Автобусът на „Юнион Ивкони“ беше върнат на пътя и продължи движението си след снегорин, а работниците от останалите превозни средства също бяха евакуирани.

Зимата обгръща България с бяла красота и превръща различните кътчета на страната в истинска приказка. Източник: БТА

Летище „Васил Левски“ работи при зимни условия със закъснения на полетите

Международното летище „Васил Левски“ в София не беше затворено и продължи да работи въпреки тежките зимни условия. Осъществяваха се излитания и кацания, но бяха регистрирани отклонения от полетното разписание.

Наземният оператор обработваше пистите, но капацитетът не беше достатъчен за осигуряване на нормалната регулярност на полетите, съобщи министърът на транспорта и съобщенията. Заради това част от полетите се изпълняваха със закъснения.

Най-тежка е ситуацията в Северна и Северозападна България

Затруднения в градския транспорт на София

Въпреки усложнената зимна обстановка автобусният транспорт в столицата се движеше без сериозни затруднения. В сутрешните часове бяха регистрирани закъснения до 30 минути и временни промени в маршрутите на няколко линии заради непочистени участъци.

По-сериозни проблеми имаше при електротранспорта, най-вече в ранните сутрешни часове. Регистрирани бяха над 15 случая на затруднения и аварии в трамвайното движение, основно заради замръзнали стрелки, обледена контактна мрежа и технически неизправности на мотриси.

В периода от 4:10 до 13:00 ч. по всички трамвайни линии бяха отчетени закъснения, достигащи до 85 минути. При тролейбусите и електробусите закъсненията бяха до 20 минути.

Временно беше прекъсната работата на три зарядни станции за електробуси - в Герман, Гео Милев и Симеоново. Най-продължителното прекъсване е било 142 минути. Екипите на транспортните оператори работиха по отстраняването на проблемите и възстановяването на нормалното движение.

От Столичната община призоваха водачите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно и със съобразена скорост. Напомнено беше и на етажните собствености, както и на управителите на търговски и офис площи, да почистват прилежащите пространства пред сградите.

Зимата обгръща България с бяла красота и превръща различните кътчета на страната в истинска приказка. Източник: БТА

Неучебен ден в няколко общини, Софийският университет преминава към електронно обучение

Заради усложнената метеорологична и пътна обстановка понеделник, 30 ноември, беше обявен за неучебен ден в община „Тунджа“, област Ямбол. Решението беше взето със заповед на кмета Станчо Ставрев и обхваща всички училища на територията на общината. Детските градини продължават работа по преценка на директорите.

За същия ден беше обявен неприсъствен и неучебен ден и в община Ветово, област Русе. Мярката обхваща четирите училища и трите детски градини на територията на общината и е предприета с цел гарантиране на безопасността на децата, учениците и персонала.

В София кметът Васил Терзиев издаде заповед за обявяване на 30 ноември за неучебен ден за учениците от 39. и 128. средно училище в район „Младост“. За родителите на деца до 12-годишна възраст, които нямат възможност да осигурят грижа за тях, училищата ще организират прием. Няколко класни стаи в двете образователни институции разполагат с климатици, което позволява да бъде осигурена грижа за около 100 деца във всяко училище.

Предвидено е двете училища да закупят отоплителни уреди, които да бъдат монтирани в кратки срокове, за да може учебният процес да бъде възстановен. От Столичната община уточниха, че кметът има правомощия да обявява до три неучебни дни при извънредни или непредвидени обстоятелства, докато решението за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда е в компетентността на Министерството на образованието и науката.

Заради продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в студентските общежития в „Студентски град“ Софийският университет „Св. Климент Охридски“ също обяви промени в учебния процес. Тридесети ноември беше определен за неучебен ден, а от 1 декември обучението преминава в електронна среда. Където е възможно, занятията ще се провеждат в хибридна форма. От университета уточниха, че при възстановяване на топлоподаването в общежитията обучението ще се върне към нормалния си режим.

Къде има проблеми на пътя и затворени училища

Очакват се нови заледявания, виелици и ниски температури

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология през следващото денонощие времето в страната ще остане предимно облачно. Валежи от сняг ще има главно в планинските райони, като по-интензивни се очаква да бъдат те в района на Странджа.

В планинските проходи ще продължат да съществуват условия за виелици и снегонавявания, а на места се очакват и заледявания. Минималните температури ще се понижат значително и ще бъдат предимно между минус 9 и минус 4 градуса, а максималните ще са между минус 5 и 0 градуса.

За 30 ноември е обявен жълт код за заледявания и студ във Великотърновска област, като максималните температури там ще останат под нулата.

Властите в различните райони на страната призоваха гражданите да ограничат пътуванията си и да предприемат такива само при необходимост. На водачите беше напомнено да използват автомобили, оборудвани за зимни условия, да се съобразяват със скоростта и пътната обстановка, да спазват въведените ограничения и указанията на полицейските екипи.

Въпреки подобряването на ситуацията в някои области, продължаващите ниски температури, вятърът и опасността от нови снегонавявания и заледявания остават предпоставка за затруднения през следващите часове.

Вижте повече в нашата галерия: