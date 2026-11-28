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Чернокоп и паламуд са сред основните видове в улова край Варна в момента.

Цената на чернокопа на едро е намаляла от около 10 евро през септември и октомври до 5-6 евро.

Шаранът остава традиционният избор за Никулден.

Рибарите отчитат поскъпване на горивата и материалите, както и по-висок риск при риболова в Черно море.

Дни преди Никулден рибата отново е сред най-търсените продукти за празничната трапеза. На рибните борси изборът е разнообразен, но традицията продължава да определя предпочитанията на много потребители. Шаранът остава сред основните покупки за 6 декември, докато чернокопът и паламудът също привличат вниманието на клиентите.

Започват проверките на рибата за Никулден

Във Варна рибарите отчитат добър улов на някои от сезонните видове.

„Чернокоп излиза основно. Сезонът е такъв в момента. Паламуд също“, разказва пред NOVA рибарят Иван Василев.

Зад цената на рибата обаче стоят разходи, които започват много преди тя да стигне до търговските щандове. Рибарите посочват, че поскъпването на горивата и материалите се отразява пряко върху дейността им. Към това се добавят и рисковете при работа в Черно море.

„Всичко поскъпва - рибата поскъпва, горивата, материалите. А и самият улов на риба стана много рискован. Знаете за проблемите в Черно море“, коментира председателят на рибарско сдружение Велислав Вангелов.

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Цената на чернокопа е по-ниска спрямо началото на сезона

Въпреки увеличените разходи за риболов, крайната цена на улова зависи и от количествата, които достигат до пазара. При по-голямо предлагане цените на едро могат да се понижат.

„В момента цената на чернокопа на едро падна. В началото на сезона – септември, октомври, цената беше около 10 евро на едро. В момента на 5–6 евро се изкупува“, обясни Вангелов.

На рибната борса във Варна потребителите могат да избират между различни видове риба. Сред предложенията са чернокоп, паламуд, шаран и толстолоб.

Въпреки разнообразието обаче за много от клиентите изборът за Никулден вече е направен. Шаранът остава традиционният символ на празника и предпочитан продукт за празничната трапеза.

Засега търговците не отчитат сериозни промени в цените специално за Никулден. Очакванията са интересът към рибата да се засили с наближаването на 6 декември, когато много семейства спазват традицията на празничната трапеза задължително да има рибно ястие.

Защо на Никулден се яде шаран

На 6 декември Българската православна църква почита свети Николай Мирликийски Чудотворец, смятан за покровител на моряците, рибарите и пътешествениците. В българската традиция на празника се приготвя шаран, който се нарича още „никулденски шаран“.

Според народното предание при плаване свети Николай спасил кораб, като запушил пробойна в него с шаран. Затова рибата се приема като задължителна част от празничната трапеза. Традиционно тя се приготвя пълнена с ориз, орехи, лук и подправки или се пече в тесто, известно като „рибник“.

Никулден е един от големите зимни празници в България и се отбелязва както от хората, които носят името на светеца, така и от много семейства, за които рибното ястие е неизменна част от традицията.