- Нивото на река Велека се покачва заради лошото време и има опасност да залее пътя към Синеморец.
- Кметството призовава желаещите да пътуват от или към селото да го направят до обяд, преди евентуално преливане.
- Властите предупреждават да се избягват рискови участъци, да се следят актуалните съобщения и при опасност да се звъни на 112.
Река Велека заля пътя за Синеморец
Заради влошените метеорологични условия нивото на река Велека се повишава, като има опасност от преливане и заливане на пътя към село Синеморец. За това предупреждават от кметството на населеното място в публикация в официалния си Facebook профил.
От местната администрация призовават всички, които планират пътуване от или към Синеморец, да предприемат придвижването си до обяд.
След този час има вероятност реката да прелее и пътят да бъде залят.
От кметството апелират хората да бъдат внимателни, да съобразяват пътуванията си с актуалната обстановка и да не поемат излишни рискове.
Местната администрация призовава гражданите да следят за допълнителна информация във връзка с развитието на ситуацията.
- Как да се предпазим при опасност от наводнение?
При риск от наводнение е важно да се предприемат своевременни мерки за безопасност:
- Не преминавайте през залети пътища и участъци. Дори плитка вода може да скрие опасности или да затрудни движението, а течението да бъде по-силно, отколкото изглежда.
- Не приближавайте реки, мостове и дерета. При покачване на водата обстановката може да се промени бързо.
- При възможност се придвижете към по-високо място. Ако има опасност от заливане, избягвайте ниските терени и местата в непосредствена близост до водни басейни.
- Следете официалните предупреждения. Информацията от местните власти и службите за защита при бедствия е водеща при вземането на решения.
- Не рискувайте с автомобила. Ако пътят е залят, не опитвайте да преминавате през водата, независимо от дълбочината или видимото състояние на участъка.
- Подгответе най-необходимото. При риск от евакуация е добре да имате под ръка документи, лекарства, телефон, зарядно устройство и вода.
При непосредствена опасност или нужда от помощ се обадете на телефон 112.
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