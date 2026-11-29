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Нивото на река Велека се покачва заради лошото време и има опасност да залее пътя към Синеморец.

Кметството призовава желаещите да пътуват от или към селото да го направят до обяд, преди евентуално преливане.

Властите предупреждават да се избягват рискови участъци, да се следят актуалните съобщения и при опасност да се звъни на 112.

Река Велека заля пътя за Синеморец

Заради влошените метеорологични условия нивото на река Велека се повишава, като има опасност от преливане и заливане на пътя към село Синеморец. За това предупреждават от кметството на населеното място в публикация в официалния си Facebook профил.

От местната администрация призовават всички, които планират пътуване от или към Синеморец, да предприемат придвижването си до обяд.

След този час има вероятност реката да прелее и пътят да бъде залят.

От кметството апелират хората да бъдат внимателни, да съобразяват пътуванията си с актуалната обстановка и да не поемат излишни рискове.

Местната администрация призовава гражданите да следят за допълнителна информация във връзка с развитието на ситуацията.

Как да се предпазим при опасност от наводнение?

При риск от наводнение е важно да се предприемат своевременни мерки за безопасност:

Не преминавайте през залети пътища и участъци. Дори плитка вода може да скрие опасности или да затрудни движението, а течението да бъде по-силно, отколкото изглежда. Не приближавайте реки, мостове и дерета. При покачване на водата обстановката може да се промени бързо. При възможност се придвижете към по-високо място. Ако има опасност от заливане, избягвайте ниските терени и местата в непосредствена близост до водни басейни. Следете официалните предупреждения. Информацията от местните власти и службите за защита при бедствия е водеща при вземането на решения. Не рискувайте с автомобила. Ако пътят е залят, не опитвайте да преминавате през водата, независимо от дълбочината или видимото състояние на участъка. Подгответе най-необходимото. При риск от евакуация е добре да имате под ръка документи, лекарства, телефон, зарядно устройство и вода.

При непосредствена опасност или нужда от помощ се обадете на телефон 112.

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