О кръжната прокуратура в Плевен е сезирана от омбудсмана Велислава Делчева за данни за физическо и психическо насилие над деца, настанени във Възпитателното училище-интернат (ВУИ) „Христо Ботев“ в село Подем.

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На 25 ноември 2026 г. екип на омбудсмана, действащ в качеството си на Национален превантивен механизъм (НПМ), е извършил внезапна проверка в интерната. При нея са установени изключително тревожни данни за упражнявано насилие над непълнолетните.

За констатациите от проверката омбудсманът е информирала и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като възпитателното училище-интернат е част от системата на Министерството на образованието и науката.

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Велислава Делчева настоява децата, станали жертва на насилие, да бъдат незабавно изведени от интерната и настанени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица. Целта е да бъдат гарантирани тяхната сигурност и защитата им от последващо насилие.

След сигнала на омбудсмана на 27 ноември 2026 г. Районната прокуратура в Плевен е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 187, ал. 1 от Наказателния кодекс. Текстът предвижда наказателна отговорност за изтезаване на непълнолетно лице, намиращо се под грижите или възпитанието на друго лице.

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В хода на разследването са разпитани свидетели и е извършен оглед на местопроизшествието. Иззети са предмети, свързани с разследването, освидетелствани са децата, за които има данни, че са пострадали от насилие, и са назначени медицински експертизи.