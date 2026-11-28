Шест години след Brexit: Великобритания прави нова крачка към сближаване с ЕС

„И ние ги шпионираме“: Тръмп омаловажи помощта на Китай и Русия за Иран

Ето как френските медии коментираха нападението над фенове на Левски в Марсилия

ФБР не открива данни, че Алис Хуанг е била агент на китайското разузнаване, но ЦРУ продължава да проучва контактите ѝ с китайски служби.

Американските институции имат различни оценки за случая, свързан и с предполагаемо отклоняване на американски чипове към Китай чрез бившия ѝ работодател Megaspeed.

Разузнавателната информация не е била широко споделяна в администрацията и с Конгреса, което поражда въпроси за решението на Тръмп да подкрепи завръщането на Дженсън Хуанг начело на Nvidia.

Alice Huang, the woman at the heart of the Nvidia scandal, was in touch with China’s top spy agency during her affair with Jensen Huang, according to people with knowledge of U.S. intelligence reports that describe the encounters. https://t.co/xOOJCkbmMW — The New York Times (@nytimes) November 23, 2026

Като във филм: Афери, шпионаж и какво наистина става с лидера на Nvidia

ФБР е стигнало до заключението, че американското разузнаване не разполага с данни, според които Алис Хуанг е била служител или агент на китайското разузнаване. Това съобщиха двама души, запознати с въпроса, посочва Ерин Банко за The Independent.

Въпросът дали тя е била китайска шпионка обаче остава без отговор, дни след като президентът Доналд Тръмп заяви, че главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг не представлява заплаха за сигурността на САЩ. Алис Хуанг, бивш ръководител в голям клиент на Nvidia, е в центъра на тези съмнения.

През последните дни високопоставени американски служители по националната сигурност, включително представители на Белия дом, ФБР и ЦРУ, са обсъждали дали тя е работила за или е предавала информация на основната китайска разузнавателна служба. Това съобщиха петима души, запознати със случая, пожелали анонимност.

САЩ са събрали разузнавателна информация за Алис Хуанг и контактите ѝ с лица, свързани с китайското Министерство на държавната сигурност, заявиха двама души, запознати с тези данни. По думите им в продължение на месеци тази информация е била описвана в доклади на няколко разузнавателни агенции, включително ЦРУ.

Ройтерс не успя да установи подробностите в разузнавателните доклади.

Ключови представители на властите, включително от ФБР, ЦРУ и Марко Рубио, съветникът на Тръмп по националната сигурност и държавен секретар, са изразили различни позиции за значението на информацията, събрана от американските разузнавателни служби, въпреки че са съгласни относно основните факти.

Според петимата души тези различия в оценките не са били официално обсъждани или подлагани на дебат в администрацията преди отстраняването на Хуанг от Nvidia. Тълкуването на фактите е важно за разбирането на решението на Тръмп да настоява Хуанг да бъде възстановен на поста главен изпълнителен директор на Nvidia, заявиха трима от източниците.

Разузнавателната информация вероятно ще бъде в центъра на всяко разследване на Конгреса за Nvidia и действията на президента. Оценката на ЦРУ е по-нюансирана от тази на ФБР.

Според двамата души агенцията смята, че наличните данни не показват категорично, че Алис Хуанг е разполагала с чувствителна информация за националната сигурност или я е предавала на Китай. В същото време ЦРУ не изключва възможността да се появят нови доказателства.

Някои представители на властите смятат, че контактите на Алис Хуанг с китайската разузнавателна служба показват сътрудничество с Пекин, дори ако американското разузнаване не разполага с доказателства, че тя е предавала информация. В по-ранна публикация на „Ню Йорк таймс“ се съобщаваше, че в класифициран меморандум, написан от Рубио по-рано тази година, се посочва, че китайското Министерство на държавната сигурност е вербувало Хуанг, вероятно като свой агент.

Разузнавателните доклади са били строго засекретени в рамките на разузнавателната общност и сред членовете на кабинета. Според двамата души те не са били предоставени на Конгреса. Белият дом, ЦРУ, ФБР и Държавният департамент отказаха коментар.

NYT: Алис Хуан е поддържала контакти с китайското разузнаване по време на връзката си с шефа на Nvidia

Разузнавателната информация не е била широко споделяна

Дженсън Хуанг призна, че е изневерявал на съпругата си, и се извини, но не е коментирал публично подробно предполагаемите си връзки. Китай отрече обвиненията в шпионаж. Опитите на Ройтерс да се свърже с Алис Хуанг са били неуспешни.

Различните тълкувания на американската разузнавателна информация подчертават проблем, който според настоящи и бивши представители на разузнаването се е задълбочил при администрацията на Тръмп: класифицираната информация вече се споделя и обсъжда по-рядко в рамките на разузнавателната общност.

Съветът за национална сигурност, който е претърпял значителни съкращения от началото на мандата на Тръмп, традиционно е организирал срещи, на които представители на различни институции са можели да анализират и обсъждат разузнавателна информация по чувствителни въпроси. Сега подобни срещи се провеждат по-рядко в сравнение с предишните администрации.

Според двама души, запознати със случая, не са били организирани срещи на представители на различни ведомства на равнище членове на кабинета, посветени на Хуанг и Nvidia.

Последицата от ограниченото споделяне на разузнавателна информация може да бъде, че данните не се подлагат на достатъчно задълбочена кръстосана проверка и обсъждане, преди да достигнат до хората, вземащи политически решения, съобщи по-рано Ройтерс.

Анализът на ЦРУ показва, че Алис Хуанг, която е китайска гражданка, е поддържала контакти с китайската разузнавателна служба, тъй като китайското законодателство задължава гражданите да сътрудничат на разузнавателните органи на страната.

Един от източниците заяви, че докладите на ЦРУ са били съсредоточени основно върху ролята на Алис Хуанг в бившия ѝ работодател, компанията Megaspeed, и отклоняването на американски чипове към Китай.

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Противоречиви версии

Много представители на властите твърдят, че тези действия представляват по-голяма заплаха за националната сигурност от извънбрачната връзка на главния изпълнителен директор на Nvidia. От Megaspeed заявиха, че осъществяват легитимна и законна дейност, включително като спазват американския режим за контрол върху износа.

Когато бордът на Nvidia отстрани Хуанг по-рано този месец, представители на администрацията направиха изявления, които изглежда противоречаха на информацията за меморандума на Рубио.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и Тръмп, които и двамата са изразявали положително отношение към главния изпълнителен директор на Nvidia, заявиха след разговор с главния прокурор Тод Бланш, че са стигнали до заключението, че Хуанг не представлява заплаха за националната сигурност.

Директорът на националното разузнаване Джей Клейтън заяви, че не е ясно дали Алис Хуанг е била агент на китайските разузнавателни служби. След възстановяването на Хуанг на поста Рубио не е коментирал публично Nvidia.

Когато по-рано този месец „Ню Йорк таймс“ разкри съществуването на меморандума, това предизвика бурни реакции в администрацията и сред членовете на борда на Nvidia. Те поставили въпроса дали Хуанг е знаел, че има връзка с жена, която предава информация на Китай, съобщиха двама души, запознати с разговорите.

* Видеото е архивно!