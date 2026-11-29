Хакери, свързвани със Северна Корея, са откраднали над 400 млн. долара в криптовалута чрез схемата „ФейсСтийлър“, използваща фалшиви видеоразговори и зловреден софтуер.

Жертвите са предимно специалисти в криптосектора и Web3; записите на измамните разговори се използват за подвеждане на нови жертви.

При отделната кражба от „Байненс“ за около 6,3 млрд. долара вече са блокирани, иззети или върнати почти 3 млрд.; Пхенян отрича да е замесен.

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Според американските власти хакери, действащи от името на Северна Корея, са откраднали през последните 18 месеца над 400 милиона долара в криптовалута, като са използвали фалшиви видеоразговори, за да се представят за други хора, съобщи Би Би Си. ФБР е иззело над 900 видеозаписа на жертви на схемата, която бюрото нарича „ФейсСтийлър“ (FaceStealer).

„Севернокорейският режим разчита на приходи от мащабни кражби на криптовалута, за да финансира незаконната си оръжейна програма, като през последните години е откраднал милиарди долари“, заяви Брет Ледърман, директор по оперативната дейност в подразделението на ФБР за киберпрестъпления.

Според властите схемата е насочена срещу хора, работещи в сектора на криптовалутите и в сферата на Web3, като хакерите все по-често вземат на прицел разработчици и специалисти по поддръжка на софтуер с отворен код.

Разкритието бе направено на 12 ноември, около две седмици след рекордната кражба на криптовалути на стойност 6,3 милиарда долара от най-голямата криптоборса в света – „Байненс“ (Binance). Според БиБиСи при тази отделна атака са използвани фалшиви интервюта за работа.

По данни на ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ хакерите зад „ФейсСтийлър“ използват фалшиви или компрометирани профили в социалните мрежи, за да канят потенциални жертви на видеоразговори. Тези разговори се провеждат чрез „фалшиви версии“ на платформи като „Зум“ (Zoom), „Майкрософт Тиймс“ (Microsoft Teams) и „Гугъл Мийт“ (Google Meet).

След това хакерите пускат предварително записани видеоклипове на хора, които жертвата познава, за да създадат илюзията за реален разговор, като същевременно симулират технически проблем със звука.

На екрана на жертвата се появява съобщение с предложение да „поправи“ звука, като щракне върху определена връзка. Това действие води до изтегляне на зловреден софтуер на устройството, който дава на хакерите достъп до списъците с контакти и приложенията на потребителя, като по този начин разширява кръга от потенциални жертви.

Според американските власти хакерите тайно записват тези разговори и използват записите, за да измамят следващите си жертви. ФБР описва „ФейсСтийлър“ като „изключително ефективна схема за социално инженерство, способна да подведе дори най-опитните потребители, добре запознати с технологиите и киберсигурността“.

„Тя се възползва от доверието ни в широко разпространените платформи за видеоконферентна връзка, както и от ценните ни лични взаимоотношения“, заяви Патрик Гранди, ръководител на подразделението на ФБР в Лос Анджелис.

„Ако не можете да си представите сценарий, в който самите вие бихте могли да станете жертва, значи не мислите достатъчно креативно“, посочи той.

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Според ФБР групата, известна като „ТрейдърТрейтър“ (TraderTraitor), е откраднала от „Байненс“ над 6 милиарда долара около 29 октомври. Асошиейтед прес посочва сума от около 6,3 милиарда долара и определя случая като най-голямата кражба на криптовалута, регистрирана досега. Към 12 ноември американските власти и частни компании са блокирали над 2,7 милиарда долара от откраднатите средства, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ. На 23 ноември ведомството съобщи, че със съдействието на американските власти вече са блокирани, иззети или върнати криптовалути на стойност общо почти 3 милиарда долара.

Властите обикновено внасят в съда иск за отнемане на активите, след което съдия решава кой има законно право върху възстановените средства, съобщи Дойче веле.

„Правителството на Северна Корея финансира своя режим, действащ извън международните норми, както и незаконната си оръжейна програма чрез кражби на криптовалути“, заяви М. Скот Проктър, първи заместник на помощник-главния прокурор в Министерството на правосъдието на САЩ, отговарящ за националната сигурност.

Пхенян отрича да е замесен в хакерската атака срещу „Байненс“.

„Панголин Интелиджънс“ (Pangolin Intelligence), базирана в Сингапур компания, специализирана в проследяването на блокчейн трансакции, също изрази мнение, че зад кражбата стои севернокорейска хакерска група, съобщи СиЕнЕн.

„Анализът на активността в блокчейн мрежите, свързана с този пробив, в съчетание с информация от предишни известни случаи“, е довел до този извод, заяви анализатор от „Панголин Интелиджънс“, пожелал анонимност от съображения за сигурност.

„Смятам, че играта на котка и мишка тепърва започва“, коментира анализаторът пред СиЕнЕн. Той допълни, че Северна Корея вероятно се готви да използва мрежа от организации за пране на пари, за да осребри откраднатите средства.

От „Чайналайсис“ (Chainalysis), друга компания за проследяване на криптовалути, съобщиха, че наблюдават движението на откраднатите средства „през множество блокчейн мрежи“, включително тези на биткойн и етериум. Говорител на „Чайналайсис“ заяви, че компанията смята с висока степен на увереност, че зад хакерската атака стои Северна Корея.

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, излезе с изявление, в което отхвърли твърденията, свързващи страната ѝ със случая, съобщи държавната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА).

Тя определи твърденията като „абсурдна реторика“ и част от „постоянните провокации“ на Вашингтон срещу Северна Корея. Ким Йо-чен предупреди, че ако Вашингтон продължи с враждебния си курс, това може да принуди Пхенян да преразгледа подхода си към САЩ.

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Северна Корея играе по свои правила, коментира британското издание „Гардиън“ (The Guardian). Тази изолирана, потайна и автократична държава е до голяма степен откъсната от световната икономическа система, но когато става въпрос за осигуряване на приходи в чуждестранна валута, тя разчита на едни от най-усъвършенстваните хакерски методи в света.

Според „Гардиън“ Северна Корея прибягва до кражби на криптовалути още от 2017 г., като се възползва от сравнително слабите мерки за сигурност в сектора, за да осигурява приходи за въоръжените си сили, включително за програмата си за ядрени оръжия.

Ким Чен-ун контролира арсенал от около 50 ядрени бойни глави, а също така изпраща военнослужещи и оръжия в подкрепа на Русия във войната ѝ срещу Украйна, посочва изданието. В същото време Северна Корея е изключително бедна – според данни на ООН 40% от населението страда от недохранване, а близо едно от всеки пет деца има забавен растеж.

Експертна група на ООН, която представя доклади пред Съвета за сигурност, заяви през пролетта на 2024 г., че разследва 58 предполагаеми севернокорейски кибератаки срещу компании от сектора на криптовалутите в периода 2017 – 2023 г. Стойността на откраднатите при тези атаки средства се оценява на 3 милиарда долара.

Според експертите тези средства осигуряват приблизително половината от приходите на Пхенян в чуждестранна валута. Според оценка на неназована държава откраднатите милиарди финансират „40% от програмите за оръжия за масово унищожение“.

Само през 2023 г. предполагаемите севернокорейски кибератаки в сектора на криптовалутите са били 17, а откраднатите средства са на обща стойност 750 милиона долара. Предишната най-мащабна хакерска кражба на криптовалута в света бе извършена през февруари 2025 г., когато от борсата „Байбит“ (Bybit) бяха откраднати 1,5 милиарда долара – дело на групата „ТрейдърТрейтър“ според ФБР.

Киърън Мартин, бивш ръководител на Националния център за киберсигурност на Обединеното кралство, посочва, че Северна Корея вероятно се е насочила към криптовалутите, тъй като традиционните банки са изградили сложни защитни системи, на които бързо развиващият се и слабо регулиран криптосектор все още не може да съперничи.

„През последното десетилетие в повече от 30 случая хакери са открадвали криптовалути на стойност, възлизаща на девет- или десетцифрени суми. За същия период броят на традиционните банки, претърпели загуби от над 100 милиона долара вследствие на кибератака, е нула или най-много една“, отбелязва Мартин.

Според „Гардиън“ Пхенян стои зад една от последните мащабни киберкражби от традиционна финансова институция – атаката срещу Централната банка на Бангладеш през февруари 2016 г. Тогава севернокорейски хакери се опитаха незаконно да преведат 951 милиона долара от сметка, която банката поддържаше във Федералната резервна банка на Ню Йорк, възползвайки се от часовата разлика между двете страни.

По щастлива случайност по-голямата част от парите не бяха преведени към междинна сметка във Филипините. Банката кореспондент се намирала на улица „Джупитър“ (Jupiter Street), чието име съвпадало отчасти с това на санкциониран ирански кораб, поради което повечето преводи били блокирани. В крайна сметка бяха откраднати 81 милиона долара.

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Изолираната държава отдавна е обвинявана, че прибягва до престъпна дейност, за да оцелее. Това включва изработване на висококачествени фалшиви банкноти от 100 долара (известни през 90-те години като „супербанкноти“), както и производство на метамфетамин за износ и трафик на този наркотик през първото десетилетие на XXI век.

Обединеното кралство рядко е било обект на подобни атаки. През 2019 г. севернокорейски хакери се опитаха да поемат контрола над банкомати, свързани с 56 финансови институции, с цел да ги накарат да изплатят суми, значително надвишаващи обичайните. Британските власти предупредиха банките и осуетиха атаката, без случаят да получи медийна гласност.

Парадоксалното според изданието е, че достъпът до интернет в Северна Корея е силно ограничен и забранен за широката общественост. В училищата обаче се набляга на математиката и природните науки, а в университетите някои от най-добрите студенти са привличани в хакерски групи, като например „Лазаръс Груп“ (Lazarus Group), действащи под егидата на севернокорейската разузнавателна служба – Главното разузнавателно управление.

Според „Гардиън“ хакерската дейност е тясно свързана с държавата. През декември 2014 г. стана ясно, за голямо неудобство на „Сони Пикчърс“ (Sony Pictures), че филмовите звезди Дженифър Лоурънс и Ейми Адамс са получили по-ниско заплащане от своите колеги мъже във филма „Американска схема“ (American Hustle). Информацията се съдържаше в един от хилядите компрометиращи имейли, изтекли от холивудското студио вследствие на хакерска атака.

Според изданието групата „Лазаръс“ извършила атаката, тъй като „Сони“ финансирала филма „Интервюто“ – комедия на Сет Роугън, в която е представено убийството на Ким Чен-ун. След разкритията „Сони“ се опита да отмени премиерата на филма, но след критики, че се е поддала на севернокорейския натиск, промени решението си и го пусна онлайн и в няколко кина.

През 2022 г. САЩ публично обвиниха „Лазаръс Груп“ в кражбата на 620 милиона долара в криптовалута от видеоиграта „Акси Инфинити“ (Axie Infinity), припомня „Ню Йорк Таймс“.

По данни на „Чайналайсис“, цитирани от американския вестник, през същата година Северна Корея е откраднала криптовалути на стойност малко под един милиард долара, като на хакерските атаки от тази страна се дължат 50% от годишните загуби в сектора на криптовалутите. Предвид резките пазарни сривове криптовалутите едва ли могат да се смятат за стабилен източник на финансиране. Когато Северна Корея се изолира напълно по време на пандемията от КОВИД-19, атаките срещу криптоборси ѝ позволиха да получава приходи по начини, които са по-трудни за проследяване в сектор с ограничен държавен надзор.