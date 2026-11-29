Теа Минкова, Наум Шопов и дъщеря им Амая позират заедно в очакване на новия член на семейството

Теа Минкова и Наум Шопов очакват второто си дете, като обявиха новината със семейна снимка в Instagram.

Дъщеря им Амая, родена през декември 2019 г., скоро ще стане по-голяма сестра.

Двойката е заедно от ученическите си години, а Наум е актьор, лекар и телевизионен водещ.

Наум Шопов и Теа Минкова разкриха пола на бебето

Теа Минкова и Наум Шопов ще стават родители за втори път. Щастливата новина съобщиха самите те с емоционална семейна снимка, публикувана в общия им профил в Instagram.

„Нашата любима приказка предстои да има още един главен герой“, написа Теа към кадъра, с който двамата разкриха, че очакват ново попълнение в семейството.

На снимката Теа позира до любимия си Наум, а между тях е застанала дъщеря им Амая. Теа е облечена в бяла тениска, подчертаваща коремчето ѝ, а в ръцете си малкото момиче държи снимка от ехографа. Кадърът е заснет пред украсена коледна елха и носи истинско празнично настроение.

Публикацията бързо събра хиляди харесвания и десетки поздравления от последователи и популярни личности. Сред първите, които се зарадваха на новината и честитиха на бъдещите родители, беше Денислава Велкова, позната на зрителите с участието си в петия сезон на „Игри на волята“. Към пожеланията се присъединиха и други приятели и популярни лица от родния шоубизнес.

Така семейството се подготвя за нова вълнуваща глава, а малката Амая съвсем скоро ще има нова роля, тази на по-голяма сестра.

Любовна история, започнала още в ученическите години

Историята на Теа и Наум започва много преди двамата да станат популярни в социалните мрежи. Те се познават от училище, но любовта помежду им пламва след завършването. Случайна среща до Софийския университет се оказва началото на връзката им.

В свои интервюта двамата са разказвали, че след първоначалното запознанство започнали да си пишат с часове, а първата им истинска среща се състояла около месец по-късно. Само две седмици след нея вече започнали да живеят заедно.

През юли 2018 г. Наум прави следващата важна крачка и предлага брак на Теа на рождения ѝ ден. Двамата обаче не бързат със сватбата и през годините неведнъж са споделяли, че предпочитат да следват собствения си ритъм.

Наум Шопов и приятелката му Теа ще стават родители (СНИМКА)

Амая промени живота им

На 5 декември 2019 г. Теа и Наум посрещат първото си дете. Новината за бременността съобщават през юни същата година, отново чрез социалните мрежи.

Появата на момиченцето променя ежедневието на двойката, която започва да споделя с последователите си и повече моменти от родителството. В общия си YouTube канал Теа и Наум публикуват семейни влогове, пътувания и видеа, в които разказват за живота си извън телевизионните проекти.

Наум Шопов и Теа Минкова станаха родители

Кои са Наум Шопов и Теа Минкова?

Наум Шопов е актьор, лекар и телевизионен водещ.

Теа Минкова също има активно присъствие в социалните мрежи. Освен с общите си проекти с Наум, тя се занимава със създаване на дигитално съдържание, а сред интересите ѝ са пътуванията, спортът и семейството. Тя има и две магистратури, завършени в Софийския университет.