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При руска атака срещу Одеса е убита жена, а петима души са ранени; поразени са жилищна сграда, склад за играчки и селскостопански обект.

Украйна съобщи за 140 руски дрона, от които 101 са прехванати, а Русия твърди, че е унищожила 1017 украински дрона, включително 542 към Москва. Данните не са независимо потвърдени.

Зеленски предложи прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия и последващи мирни преговори, но Кремъл отхвърля този подход.

Най-малко една жена бе убита и пет души бяха ранени при нова атака срещу черноморския пристанищен град Одеса, написа днес в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Олег Кипер, цитиран от ДПА.

По думите му в града са били поразени жилищна сграда, склад за детски играчки и селскостопански обект.

По-рано украинските власти съобщиха за една убита жена и трима ранени при руска атака с планиращи бомби срещу Запорожие.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна съобщиха за 140 руски атаки с дронове в цялата страна тази сутрин. От тях 101 са били прехванати.

Руска атака с дрон срещу Одеса, има загинали

Украйна отново съобщи, че е нанесла ответни удари с дронове като част от отбранителните си действия срещу руската инвазия, която продължава вече почти пет години.

Руското министерство на отбраната тази сутрин съобщи, че през нощта са били прехванати и унищожени 1017 украински дрона. Това е значително повече в сравнение с предходните дни, отбелязва ДПА.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че само към руската столица са били насочени 542 украински дрона.

Руски дронове атакуваха украинския град Одеса, има жертви

Твърденията на двете страни не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници и руската страна не предостави информация за нанесени щети, посочва ДПА.

В интервю за базираната в Катар телевизия „Ал Джазира“ украинският президент Володимир Зеленски отново предложи прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия.

Той описа прекратяването на военните действия по линията на фронта и последващото започване на мирни преговори като „значителен компромис“ от страна на Украйна.

Русия отхвърля този подход. Според Кремъл Москва настоява, че основният конфликт между Русия и Украйна трябва първо да бъде решен, преди тя да се съгласи на прекратяване на огъня.