Състоянието на тежко пострадалия фен на „Левски“ Велислав Велков се е влошило – той е на командно дишане и с висока температура.

В болница в Марсилия остава още един българин, който не може да бъде транспортиран със самолет и може да се нуждае от операция.

Двама пострадали вече са върнати в България с медицински самолет и са настанени във ВМА без опасност за живота.

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Тревожни новини за състоянието на най-тежко пострадалия привърженик на "Левски" след грозните сцени на стадион "Велодром" в четвъртък вечер. За влошаването на състоянието на един от най-известните фенове на "сините" Велислав Велков съобщи в социалните мрежи Тодор Батков-младши.

Припомняме, че българинът пострада сериозно по време на безредиците около двубоя на „сините“ от основната фаза на Лига Европа срещу Олимпик Марсилия във Франция.

Според последната информация, споделена от Батков в личния му профил във Facebook, ситуацията около здравето на фена става все по-критична:

„Вели се влошава... Вече е на командно дишане и с висока температура – почти 40 градуса... Господ да му помага!“, написа Батков.

В болница „Норд“, Марсилия, остава още един пациент, като заради състоянието му не е получено разрешение от медицинския екип да бъде транспортиран по въздух, съобщиха от министерството на здравеопазването на интернет страницата си. Информацията е във връзка с пострадалите в Марсилия българи по време на футболния мач между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ (София).

Пострадалият остава под лекарско наблюдение, като здравният министър Катя Ивкова посочва, че е много възможно да се наложи операция. По случая е проведена консултация между български и френски медицински специалисти.

Министърът увери, че страната ни има готовност да осъществи медицинска евакуация и на третия пациент при необходимост и след получаване на разрешение за транспортирането му от медицинския екип на болницата.

Ивкова се е срещнала и разговаряла с пострадалите, които по думите ѝ са били са много изплашени и много травмирани. Към момента няма постъпила информация за други български граждани, хоспитализирани в болници в Марсилия във връзка с инцидента, пишат от министерството.

По-рано днес военнотранспортният самолет „Спартан“ транспортира двама български граждани, пострадали в Марсилия. Екипажът от лекар и медицинска сестра на военнотранспортния самолет се завърна в София в 02:07 ч. тази нощ. Двамата български граждани са настанени във Военномедицинската академия и са без опасност за живота.

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