В нимание, значителни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е червен и оранжев код за валежи в страната за събота, 28 ноември.

В събота вятърът ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще са значителни. Температурите ще бъдат предимно между 3° и 8°, но бързо ще се понижават.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

Предупреждение от най-висока степен (червен код) за обилни валежи и вятър е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Софийска област.

За всички останали области в страната е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, свързани с обилни валежи и вятър.

При оранжев код НИМХ съветва:

БЪДЕТЕ ГОТОВИ! Предприемете необходимите действия, за да защитите себе си, близките си и имуществото си.

Възможни са:

Наводнения на жилищни и други имоти, както и на участъци от транспортната мрежа.

Прекъсвания на електроснабдяването, комуникациите и водоснабдяването.

Частични евакуации.

Опасни условия за шофиране поради намалена видимост и риск от аквапланинг.

При червен код НИМХ съветва:

ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ! Незабавно предприемете действия за защита на себе си, близките си и имуществото си. Следвайте стриктно указанията и препоръките на компетентните органи.

Очакват се опасни метеорологични условия със сериозен риск за хората и инфраструктурата.

Големи населени райони са застрашени от наводнения, като съществува реална опасност за живота и здравето на хората.

Възможни са евакуации.

Очакват се сериозни затруднения в транспортната мрежа.

Много вероятни са прекъсвания на електроснабдяването, комуникациите и водоснабдяването.

Шофирането може да бъде изключително опасно заради намалена видимост и риск от аквапланинг.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.11.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще бъде облачно с валежи, главно от сняг. Ще духа силен и бурен североизточен вятър. Ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество, през нощта там ще има и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, през деня – силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат 10°-12°, но след обяд ще се понижават. Температурата на морската вода е 10°-13°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 4-5 бала.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава.

През нощта срещу неделя валежите ще продължат, като и в по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг. Интензивни ще са снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се образува значителна снежна покривка. През деня ще продължи да вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област, от север снеговалежите постепенно ще отслабват, след обяд в Дунавската равнина и ще спират. Ще духа умерен, в Източна България – силен североизточен вятър. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а максималните: в Северна България и Софийско ще са между минус 4° и минус 2°, а в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 3°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

В началото на следващата седмица над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса, но на много места в равнините и котловините ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. В Източна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб сняг. В Западна и Централна България вятърът ще отслабне и стихне. Минималните температури ще се понижат значително, в отделни котловини до минус 12° - минус 14°. В Северна България и по високите полета и дневните температури ще останат отрицателни.