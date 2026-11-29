Социалистическата партия на Педро Санчес се очаква да получи 119–124 места и да остане на второ място според екзитпола.

Предизборните проучвания сочеха, че Народната партия (PP) и Vox могат заедно да осигурят парламентарно мнозинство от 176 места.

Възможно коалиционно правителство с участието на Vox би означавало завръщане на крайнодясна националистическа партия във властта в Испания за първи път след 1975 г.

Испания гласува на предсрочни избори: Ще сложат ли край консерваторите на ерата "Санчес"

Избирателните секции в Испания официално затвориха, пише Al Jazeera .

Социалистическата партия на премиера Педро Санчес се очаква да заеме второ място със 119-124 места, сочи екзитпол.

Почти всички социологически проучвания преди изборите сочеха, че консервативната Народна партия (PP) и крайнодясната Vox заедно ще достигнат прага от 176 места, необходим за парламентарно мнозинство.

Ако Vox влезе в ново правителство като младши коалиционен партньор на PP, това ще бележи завръщането на националистическа крайнодясна партия във властта за първи път след смъртта на диктатора Франсиско Франко през 1975 г.

Winning but heading out: Spain’s election is likely to topple Europe’s last major left-wing government Polls predict a PP-Vox majority that would bring Spain’s far right into government for the first time since dictator Francisco Franco’s death. https://t.co/Sw7ezODAOe — The Insider (@InsiderEng) November 28, 2026

Консервативната Народна партия (PP) се очаква да заеме първо място на изборите в Испания със 131-136 места, сочи социологическо проучване.

Междувременно крайнодясната партия Vox се очаква да получи 44-48 места, показват данните.

Повече от 38,6 милиона души имаха право да гласуват за избора на 350 членове на Конгреса на депутатите и 209 сенатори.