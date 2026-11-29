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Българският артдиректор Пацо Димитров получи първата си номинация за „Грами“ за обложката на албума God Gotta Afro & Gold Hoops на Рапсоди.

Албумът е номиниран и за най-добър рап албум, а Димитров се състезава в категорията за най-добра обложка с още четири проекта.

Дара не получи номинация за „Грами“ въпреки кандидатстването си в четири категории; победителите ще бъдат обявени през февруари.

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Българският артдиректор Пацо Димитров получи първата си номинация за наградите „Грами“. Тя е в категорията „Най-добра обложка на албум“ (Best Album Cover) за работата по оформлението на God Gotta Afro & Gold Hoops на американската хип-хоп изпълнителка Рапсоди, съобщава официалният сайт на наградите „Грами“.

Димитров е номиниран заедно с американката Дарин Мишел Гилиам, като двамата са посочени като артдиректори на албума. За Димитров това е първа номинация от Американската звукозаписна академия.

Албумът God Gotta Afro & Gold Hoops на Рапсоди има и друга номинация за „Грами“ за 2027 г. – за най-добър рап албум.

Сред останалите номинирани в категорията за най-добра обложка на албум са екипите, работили по Sad And Beautiful World на Мейвис Стейпълс, This Mirror Weighs a Ton на Интерпол, West End Girl на Лили Алън и What Happened To The Streets? на 21 Савидж.

Българската певица Дара кандидатства за наградите „Грами“ с песента си „Бангаранга“ в четири категории – „Най-добър нов изпълнител“, „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово изпълнение“, но не получи номинация.

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Номинацията, която дойде неочаквано

Димитров, който е родом от Пазарджик, в момента живее между България и Ню Йорк. Признава, че не е очаквал такава номинация.

Победителите в музикалните категории ще бъдат обявени през февруари, пише NOVA.