Избирателната активност в Испания достигна 45,5% към 14:00 ч. – с 5 процентни пункта повече спрямо изборите през юли 2023 г.

Педро Санчес заяви, че активност от поне 75% може да осигури мнозинство на прогресивните сили.

Предизборните проучвания сочеха възможно мнозинство за Народната партия и „Вокс“, а през 2023 г. активността беше 66,6%.

🔴 Dato récord de participación a las 14:00 horas: sube más de un 5% hasta alcanzar el 45,75% https://t.co/kzKtj1UjTD — laSexta Noticias (@sextaNoticias) November 29, 2026

Избирателната активност на парламентарните избори в Испания достигна 45,5% към 14:00 ч. местно време (15:00 ч. българско време) спрямо 40,5% към същия час на предишните избори през юли 2023 г., предаде Ройтерс, като се позова на данни на испанското министерство на вътрешните работи.

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Премиерът Педро Санчес, който се стреми към нов мандат, заяви, че избирателна активност от 75% или повече вероятно би осигурила мнозинство на прогресивните сили в парламента.

Почти всички социологически проучвания преди изборите обаче сочеха, че консервативната Народна партия (НП) и крайнодясната партия "Вокс" заедно ще надхвърлят прага от 176 депутатски места, необходим за мнозинство в долната камара на парламента.

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На парламентарните избори през юли 2023 г. окончателната избирателна активност бе 66,6%. Тогава Народната партия получи най-много гласове, но не успя да си осигури достатъчна парламентарна подкрепа, за да състави правителство.