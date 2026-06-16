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Когато думите се превърнат в смъртна присъда

Кое е тайното име на Древен Рим и защо едно 17-годишно момче било осъдено на смърт от нацисткия режим в Германия

Русалин Венев Русалин Венев

16 юни 2026, 12:47
Когато думите се превърнат в смъртна присъда
Източник: iStock

Д умите притежават огромна сила. Едва ли има човек, който би оспорил това твърдение, тъй като световната история изобилства от примери, които го доказват по безспорен начин. Вероятно именно по тази причина толкова много общества са стигали до една и съща мрачна идея: че някои думи са твърде опасни, за да бъдат изричани. Не става въпрос за обидни или неприлични изрази, а за такива, които могат да бъдат истинска заплаха и са способни да разрушат империи, да разгневят боговете или да подкопаят внимателно изградения образ на онези, които държат властта. В наши дни, много от опитите за цензура изглеждат напълно недопустими – като унищожаването на книги, заличаването на имена или заглушаването на критиците. В същото време, съществува една категория забрани, която надхвърля цензурата. Това са думи и фрази, самото произнасяне на които означава смъртна присъда.

Тайното име на Рим

Съществуват сведения, че Древен Рим притежавал тайно, свещено име, което било забранено да се споменава. Произнасянето му на глас представлявало престъпление, което се наказва със смърт. Историците отбелязват, че не става въпрос за обикновено суеверие, а за официална държавна политика. Римляните практикували ритуал, известен като „евокацио“, чрез който божеството, покровителстващо обсаден вражески град, може да бъде „примамено“ да го изостави. Лишен от тази свръхестествена закрила, въпросният град можел да бъде лесно превзет. Логиката е проста: ако враговете на Рим узнаят какво е тайното му име, те биха могли да извършат същия ритуал. Известният римски учен Плиний Стари отбелязва, че е „светотатство да се произнася второто име на града извън мистериите на религиозните церемонии". Според някои източници, трибунът Квинт Валерий Соран допуснал тази грешка и бил незабавно екзекутиран. А какво всъщност е тайното име на Рим? Никой не знае със сигурност. Според някои изследователи то е Валентия, а според други – Амор, но категорични доказателства в подкрепа на тези твърдения няма. 

Смъртоносните йероглифи

В Китайската империя, изписването на забранени йероглифи можело да струва живота не само на техния автор, но и на цялото му семейство. Тази практика е известна като „бихуи“. Тя се отнася конкретно до символите, присъстващи в името на императора. Неговите поданици били задължени да пропускат някои черти при изписването им или да използват напълно различни йероглифи. Нарушаването на правилото се наказвало строго, а по време на династията Цин била създадена т. нар. „литературна инквизиция". Сред жертвите ѝ е ученият Уан Сихоу. На 64-годишна възраст, след десетилетия усърдна работа върху речник, той допуснал една фатална грешка – публикувал текст, в който е изписано цялото име на императора. В резултат, Уан бил арестуван и отведен в Пекин. Присъдата му била повече от жестока – „изтребление на деветте рода“. По този начин, на смърт бил осъден не само той, но и цялото му семейство. Впоследствие, властите смекчили наказанието, но това не спасило Уан, който бил обезглавен.

Екзекуция заради богохулство

През август 1696 г. 20-годишният Томас Айкенхед се разхождал със свои приятели по улиците на Единбург. Времето било студено и мрачно. В един момент младият мъж отбелязал, че би предпочел да е в Ада – поне там щяло да бъде топло. Малко по-късно, приятелите му го предали на властите. По време на процеса срещу него, обвиненията започнали да се увеличават. Появили се свидетели, според които Айкенхед нарекъл Стария завет „приказките на Езра", а Новия завет – „историята на измамника Христос". Други пък зявили, че младежът не вярвал в Светата Троица и описвал богословието като „хаотична смесица от безсмислици". По това време Църквата на Шотландия заседавала в Единбург и призовала за изпълнението на „решително наказание“, за да бъде ограничено разпространението на безбожието. На 8 януари 1697 г. Айкенхед написал своите последни думи, в което подчертал, че стремежът към истината е „вроден и естествен принцип за всеки човек". Няколко часа по-късно той бил отведен извън града и обесен, превръщайки се в последния човек, екзекутиран за богохулство на територията на Обединеното кралство. 

Поетът, който се опълчи на Сталин

В СССР, по време на управлението на Йосиф Сталин, официален списък със забранени изрази не съществувал. Такъв не бил необходим. По силата на член 58 от съветския Наказателен кодекс, почти всяка критика към властите или официалната идеология била считана за контрареволюционна дейност. Това на практика означавало, че всяка небрежна забележка, шега, разказана пред доносник или разговор на „неподходяща“ тема може да доведе до арест, разпит и екзекуция. Една от жертвите на жестокия режим е поетът Осип Манделщам. През 1933 г. той написал стихотворение, което така и не публикувал. В него описва Сталин като „убиец и селски палач" с „дебели пръсти" и „мустаци като на хлебарка". Манделщам решил да рецитира стихотворението пред тесен кръг доверени приятели. Един от тях, обаче, го издал. Малко по-късно, поетът бил арестуван и изпратен в трудов лагер. Талантливият творец починал през 1938 г., след като се разболял от тиф в резултат на ужасяващите условия, в които бил принуден да живее.

Осъден на смърт от нацисткия режим

Хелмут Хюбенер бил едва 17-годишен, когато властите в нацистка Германия го осъдили на смърт. Той не поставял бомби. Не извършвал саботажи. Не участвал във въоръжената съпротива. Това, което правил, е да слуша предаванията на BBC, да превежда новините и да разпространява листовки, съдържащи информация за развитието на военните действия. Не става въпрос за неверни твърдения или пропаганда, а за чисти факти. В Третия райх, обаче, истината се превръща в престъпление, когато противоречи на официалната версия на нацистите за случващото се. Хюбенер бил арестуван през 1942 г. и изправен пред съд, председателстван от Роланд Фрайслер. Съучастниците му са вкарани в затвора, но като организатор на групата той е осъден на смърт. На 27 октомври е обезглавен в затвор в столицата Берлин. Така, той остава в историята като един от най-младите хора, екзекутирани от нацисткия режим заради политическа съпротива. Според някои свидетелства, преди изпълнението на присъдата, Хюбенер казал на съдията: „Сега трябва да умра, въпреки че не съм извършил никакво престъпление. Сега е мой ред, но и вашият ще настъпи".

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Автор: Русалин Венев
цензура история свобода на словото политически репресии забранени думи Древен Рим Китайска империя богохулство Осип Манделщам Хелмут Хюбенер
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