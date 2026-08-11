Издирват българин в Гърция, карал в насрещното и опитал да избута патрулка

Гръцката полиция издирва български гражданин, който е шофирал в насрещното движение и при опит за проверка е направил маневра, с която е опитал да избута полицейски автомобил.

Полицаите са стреляли по гумите, но водачът е успял да избяга. Данните му са предадени на патрулите в страната и на граничните пунктове.

Инцидентът се случва на фона на засилен пътен контрол в Гърция, включително чрез електронни системи и изкуствен интелект; глобата за шофиране без задължителна застраховка достига 500 евро за лек автомобил.

Нови правила за шофьорите в Гърция

Гръцката полиция издирва български гражданин, който е шофирал в насрещното движение и при опит да бъде спрян е направил опит да избута полицейски автомобил. Униформените са стреляли по гумите на колата, но водачът е успял да избяга.

Инцидентът е станал в Гърция, като полицията вече разполага с личните данни на издирвания, съобщава БНР . Информацията за него е предадена на полицейските патрули в страната, както и на граничните пунктове.

При опита на служителите на реда да спрат автомобила водачът не се е подчинил и е предприел маневра към полицейската кола. След като опитът му да я удари и измести не е успял, полицаите са произвели изстрели по гумите, за да принудят автомобила да спре.

Въпреки това водачът е успял да се отдалечи и към момента е обект на полицейско издирване.

Случаят се развива на фона на засилените мерки на гръцките власти за контрол на движението по пътищата. Пътната полиция увеличава екипите си, като наред с традиционните проверки се използват и електронни системи за установяване на нарушения.

Сред приоритетите е контролът върху задължителната автомобилна застраховка, пътните такси и техническата изправност на превозните средства. Част от проверките се извършват чрез автоматизирано обработване и съпоставяне на данни.

Гръцките власти използват и инструменти с изкуствен интелект при обработването на данни и възражения, свързани с нарушенията.

Глобите за управление на автомобил без задължителна застраховка в Гърция варират според вида на превозното средство. Санкцията е 250 евро за мотоциклети, 500 евро за леки автомобили и други категории превозни средства и достига 1000 евро за автобуси и товарни автомобили от обществен транспорт.

При определени нарушения освен глобата могат да бъдат предприети и административни мерки спрямо регистрационните документи и регистрационните табели на автомобила.