Свят

Тектоничен кошмар: Колумбия стана 10-ата жертва на магнитуд над 7 по Рихтер за 2026 г.

След над 130 жертви и десетки разрушени сгради, Латинска Америка се превръща в епицентър на тектоничната активност за това лято

11 август 2026, 11:01
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О пустошителният трус с магнитуд 7,4 в Колумбия, който отне живота на поне 130 души, се превърна в десетото земетресение с магнитуд над 7,0 по скалата на Рихтер в света от началото на 2026 година, сочат данни от официалния регистър на Геоложката служба на САЩ (USGS). Статистиката отчита 25% ръст на най-унищожителните трусове спрямо същия период на миналата година, потвърждавайки тенденцията за засилена тектонична активност на планетата.

Източник: USGS

Епицентърът на труса е регистриран в департамента Чоко (близо до Сан Хосе дел Палмар и столицата Кибдо), но последиците са усетени в по-голямата част от страната, както и в съседните Еквадор, Панама и Венецуела.

По официални данни, потвърдени от президента на страната Абелардо де ла Есприела, най-малко 87 души са тежко ранени.

„Националното правителство е използвало всички свои възможности, за да защити човешки животи, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ, където е необходима“, заяви президентът Есприела в извънредно обръщение към нацията, подчертавайки, че основен приоритет остава спасяването на заклещените хора под срутилите се сгради.

География на разрушенията:

Калдас и Рисаралда (Ехе Кафетеро): Известният колумбийски регион за производство на кафе, вписан в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство през 2011 г., е сред най-тежко засегнатите. Десетки исторически и жилищни постройки са изравнени със земята.

Перейра: Кметът Маурисио Саласар потвърди за най-малко 18 загинали в града и определи ситуацията като „критична“.

Източник: Getty Images

Кали: Според кмета Алехандро Едер има поне 20 напълно срутени сгради, включително фатално срутване на 21-етажна постройка. Оценката на щетите се извършва с дронове поради липса на ток и мобилна връзка.

Богота: В столицата бяха задействани сирените за извънредни ситуации, а хиляди жители излязоха по улиците. Щетите там са ограничени до пукнатини по фасадите, съобщи кметът Карлос Галан.

Инфраструктура: Най-малко шест регионални летища в западната част на страната преустановиха работа.

Сеизмичен анализ: 2026 г. под знака на засилена тектонична активност

Трусът от 10 август в Колумбия не е изолирано събитие, а част от ясно изразена тенденция за висока сеизмична интензивност през настоящата година.

Източник: Getty Images

Според официалните данни на Геоложката служба на САЩ (USGS), това е 10-ото земетресение в света от началото на 2026 г. с магнитуд 7,0 или повече.

Сравнителен анализ (1 януари – 11 август): 2025 г. срещу 2026 г.

Показател 2025 г. 2026 г. Промяна
Брой трусове (магнитуд 7,0 или повече) 8 10 +25% увеличение
Най-силен трус M 7,7 (Мианмар) M 7,8 (Филипини) +0,1
Среден магнитуд M 7,31 M 7,39 Леко увеличение
Дълбочинни екстреми 10,0 – 38,0 км 10,0 – 629,0 км По-широк диапазон

Статистиката показва 25% увеличение на честотата на най-мощните земетресения спрямо същия период на изминалата 2025 година.

Източник: Getty Images

Хронология на най-силните трусове през 2026 г.

От началото на годината глобалните сеизмични мрежи са регистрирали следните 10 труса с магнитуд над 7,0:

22 февруари: Малайзия (M 7,1) — дълбочина 629,0 км

24 март: Тонга (M 7,5) — дълбочина 234,0 км

30 март: Вануату (M 7,3) — дълбочина 120,6 км

1 април: Индонезия (M 7,4) — дълбочина 35,0 км

20 април: Япония (M 7,4) — дълбочина 25,0 км

7 юни: Филипини (M 7,8) — най-силният трус за годината, дълбочина 57,0 км

24 юни: Венецуела (M 7,2) — плитък трус (10,0 км)

24 юни: Венецуела (M 7,5) — вторичен двоен трус (10,0 км), с над 6000 жертви

17 юли: Мексико (M 7,3) — дълбочина 22,0 км

10 август: Колумбия (M 7,4) — дълбочина 110,3 км, над 111 жертви

Латинска Америка в епицентъра на тектоничния натиск

Данните разкриват сериозно концентриране на сеизмична енергия в района на Южна и Централна Америка през последните три месеца. След двойната трагедия във Венецуела през юни (M 7,2 и M 7,5) и труса в Мексико през юли (M 7,3), Колумбия стана третата държава в региона, пострадала от разрушителен трус в рамките на едва шест седмици.

Източник: Getty Images

Спасителните екипи в Калдас, Рисаралда и Чоко продължават работата си, надпреварвайки се с времето, докато редица държави вече обявиха готовност да изпратят хуманитарна и техническа помощ за справяне с бедствието.

В кадър: Опустошението в Колумбия след труса от 7,4 по Рихтер
24 снимки
Колумбия земетресение
Колумбия земетресение
Колумбия земетресение
Колумбия земетресение

 

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