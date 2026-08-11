Ще спре ли „справедливата цена“ поскъпването

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П равителството публикува за обществено обсъждане методиката, по която ще се определя т.нар. справедлива стойност на продуктите.

Механизмът вече предизвика спор дали ще даде повече яснота на потребителите и ще ограничи прекомерното поскъпване, или на практика само ще добави още един инструмент за наблюдение на цените. Темата коментираха пред NOVA NEWS икономистът доц. Щерьо Ножаров и председателят на УС на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов.

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Браншът иска по-широко обсъждане

Според Владислав Михайлов методиката е подготвена твърде бързо и подобен механизъм трябва да бъде обсъден по-широко, преди да започне да се прилага.

Като положителен елемент той посочва предвидения едномесечен срок за обществено обсъждане. Очаква се в него да се включат и представители на научните среди – университетски преподаватели, доценти и професори.

Михайлов смята, че трябва да има механизъм, който да дава повече яснота и информация на потребителите, като посочва, че в икономиката съществуват начини за определяне на себестойността на даден продукт.

Икономистът вижда риск от обратен ефект

Доц. Щерьо Ножаров обаче е критичен към методиката и смята, че в нея има сериозни концептуални проблеми.

Според него, макар в документите да се посочва, че механизмът не представлява ценови таван, при отклонение от определената стойност се предвиждат наблюдение, анализ и проверки. Затова той го определя като форма на засилен контрол върху ценообразуването.

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Ножаров оспорва и начина, по който се планира да бъде определяна стойността на продуктите. По думите му методиката смесва местната себестойност със средни референтни европейски цени.

Според икономиста подобен подход може да доведе не до по-ниски, а до по-високи изчислени цени.

Механизмът може да се прилага по цялата верига

Владислав Михайлов посочи, че методиката може да се прилага на различните етапи по веригата, а не само при търговците и крайните потребители.

По думите му остава възможност спорните моменти да бъдат променени в рамките на общественото обсъждане.

Така основният спор около новия механизъм остава дали „справедливата стойност“ ще бъде ориентир, който да прави движението на цените по-прозрачно, или ще създаде допълнителен натиск върху начина, по който бизнесът ги определя.