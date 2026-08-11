Свят

„Възраждане“ подава нов сигнал до прокуратурата за „Баба Алино“

Строителни дейности продължават въпреки забраната, а незаконен сондаж все още работи, твърдят от партията

11 август 2026, 11:20
Коста Стоянов
Коста Стоянов   
Източник: БТА
  • „Възраждане“ заявиха, че при нова проверка в местността „Баба Алино“ край Варна е установило продължаващи строителни дейности, обитаеми къщи и работещ незаконен сондаж, въпреки издадени забрани.
  • Народният представител Коста Стоянов и общинският съветник Светослав Йорданов са подали сигнал на 112 и заявяват, че ще сезират прокуратурата за установените нарушения.
  • Случаят е свързан с 12 административни дела срещу заповеди за премахване на 12 многофамилни сгради с над 40 апартамента; окончателното им събаряне е отложено до приключване на съдебните производства.

Първи заповеди за събаряне на незаконни постройки в „Баба Алино“

„Възраждане“ подава нов сигнал до прокуратурата за незаконното строителство в „Баба Алино“, съобщиха от пресцентъра на партията.

Незаконни довършителни строителни работи в обекти със забранен достъп, обитаеми къщи въпреки издадени заповеди и работещ незаконен сондаж са установили при поредната си проверка в местността „Баба Алино“ край Варна народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и общинският съветник Светослав Йорданов. Проверката е извършена след нови сигнали от граждани, че въпреки предприетите до момента действия на територията на незаконния комплекс, продължават строителни дейности, а част от обектите се използват.

„Дойдохме след сигнали от граждани, а за минути установихме нарушения, които институциите не са предотвратили“, посочи Стоянов, цитиран в съобщението. С пристигането си двамата виждат работник, който извършва довършителни строително-монтажни работи в една от сградите, въпреки че за нея има издадена заповед за забрана на достъпа от 1 септември 2025 г. „Виждаме, че къщите са обитаеми, има пране, има ток, има вода, а в една от сградите се извършваха довършителни строителни работи. Това е абсолютно недопустимо, при положение че за тези обекти има действаща забрана за достъп“, заяви той.

След установяване на нарушенията те подават сигнал на телефон 112 и уведомяват МВР и Общинска полиция.

Община Варна издава още две заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Стоянов предлага кметът на Варна Благомир Коцев да ограничи достъпа до обектите, така че всяко нарушение да бъде видимо и лесно установимо при проверка.

При проверката Стоянов и Йорданов установяват още, че незаконният сондаж, който е запечатан, продължава да функционира. „Капакът е заварен, но ако се заслушате, ясно се чува как вътре работи помпата. Незаконният сондаж продължава да се използва, въпреки че институциите вече установиха нарушенията“, заяви Йорданов.

„Ще подадем нов сигнал до прокуратурата. Незаконният сондаж трябва да бъде запечатан така, че повече никой да не може да използва водата от него. Законът трябва да важи за всички“, каза Стоянов.

Варненският административен съд определи, че събарянето на сгради в местността Баба Алино край Варна може да се случи след окончателното решаване на заведените дела по същество. За момента са образувани 12 административни села, след внесени жалби от „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД. Двете компании оспорват заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев, с които бе разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради, в които има повече от 40 апартамента. В края на май министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков  посочи, че спирането на незаконното строителство в местността „Баба Алино“, извършвано от украинската корпорация КУБ, е в правомощията на Общината.

Източник: БТА, Петра Куртева    
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