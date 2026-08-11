Неуспешна китайска космическа мисия след 16 поредни успешни старта

Китай не успя да изведе в орбита телекомуникационния сателит „ChinaSat-4B“ след неуспешен старт на ракетата „Чанчжън 7А“ от космодрума „Венчан“ на 10 август.

Китайските власти съобщават за възникнала аномалия по време на мисията, но не уточняват характера на проблема. Започнало е разследване за причините за провала.

Това е първият неуспешен полет на „Чанчжън 7А“ след 16 поредни успешни изстрелвания. Ракетата е ключова част от китайската космическа програма.

Първата частна китайска космическа ракета не успя

Китай загуби сателит при неуспешния старт ракетата-носител „Чанчжън 7A" („Лонг Марч 7А") в понеделник, 10 август, съобщи ДПА, като цитира държавната информационна агенция Синхуа.

Мисията се провали заради възникнала аномалия.

Ракетата излетя от космическия център „Венчан“ на южния китайски остров Хайнан със сателита „ЧайнаСат-4B" (ChinaSat-4B).

Синхуа не предостави допълнителни подробности за това какво се е случило, но посочи, че е в ход разследване за причината за неуспеха на мисията, отбелязва ДПА.

Първият полет на ракетата-носител „Чанчжън 7А" беше през март 2020 г. и тогава завърши с неуспех заради проблем, появил се по време на мисията. След това осъществи 16 последователни успешни изстрелвания. Тази китайска серия ракети е в основата на космическата програма на страната, допълва ДПА.