Все повече българи могат да си позволят почивка

Все повече българи могат да си позволят една седмица почивка извън дома, въпреки че страната ни остава сред държавите в Европа с най-висок дял на хората, за които подобен разход все още е непосилен.

През 2025 г. 39,1% от българите на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома, показват данните на Евростат.

За сравнение, през 2015 г. делът е бил 60,4%, което означава спад с над 21 процентни пункта за десет години.

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България остава сред първите в ЕС

Въпреки подобрението България остава сред страните с най-висок дял на хората, които не могат да отделят средства за седмица почивка.

По-високи стойности сред държавите от ЕС през 2025 г. са отчетени в Румъния – 61,4%, и Гърция – 46,6%. България и Унгария са на следващо място с по 39,1%.

На другия край на класацията са Люксембург, където делът е 10,6%, Швеция с 12,4% и Нидерландия с 12,8%.

Почивката остава непосилен разход за близо четирима от всеки десет българи, въпреки значителното подобрение през последното десетилетие. Източник: istock

Всеки четвърти европеец не може да си позволи седмица почивка

Средно за Европейския съюз 27,5% от населението на възраст 16 и повече години не е можело да си позволи една седмица годишна почивка извън дома през 2025 г.

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Спрямо предходната година делът се е увеличил с 0,5 процентни пункта, но в по-дългосрочен план картината е значително по-добра.

През 2015 г. този показател за ЕС е бил с 7,7 процентни пункта по-висок, показват данните на Евростат.

България е сред страните с най-голямо подобрение

За десет години България успява да намали значително дела на хората, които не могат да си позволят почивка.

От 60,4% през 2015 г. той достига 39,1% през 2025 г.

Така промяната е с 21,3 процентни пункта, което поставя страната ни сред държавите със съществено подобрение на този показател за периода.

Въпреки това почти четирима от всеки десет българи все още не могат да си позволят една седмица годишна почивка извън дома.