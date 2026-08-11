Военният министър: Водим усърдни разговори в рамките на месец да закупим антидрон системи

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че обстановката около авиобаза „Безмер“ е спокойна, като разположените два самолета-цистерни извършват тренировъчни полети без нарушения или инциденти.

Разследването на взривилия се край Кардам дрон продължава – България все още очаква информация от Украйна, а серийният номер на апарата вече е предоставен на украинските власти. Според Стоянов дронът вероятно е примамка и е летял на много ниска височина, което е затруднило засичането му.

Министерството на отбраната планира в рамките на месец да придобие няколко допълнителни антидрон системи за защита в района, тъй като няма универсална система, способна едновременно да открива и неутрализира всички видове дронове.

Антидрон системи пазят границата след инцидента край Кардам

Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира на брифинг развитието на войскови район „Кабиле“, ситуацията около авиобаза „Безмер“, разследването на инцидента с дрона край Кардам и необходимостта от нови системи за противодействие на безпилотни летателни апарати

Той заяви, че че в авиобаза "Безмер" обстановката е спокойна. "Има разположени два самолета-цистерни, изпълняват полети само в Северна и Северозападна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, няма инциденти, няма нарушения", обясни той, цитиран от DarikNews.bg .

Той коментира има ли официална информация от Украйна за дрона, взривил се край Кардам на 8 август.

"Въпреки срещата между външния министър и посланика на Украйна, нашето запитване към Украйна, изпратено по линия на службите, все още отговор няма. Днес съм бил в комуникация с началника на служба "Военно разузнаване" да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска нова информация, все още информация нямаме. Днес отново ще настояваме да получим отговор. Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна", каза Стоянов и допълни, че още нямат информация и от МВР дали на борда е имало взривни вещества или не. Той уточни, че не е водил официални разговори с представители на Украйна, които да потвърдят, че страната не е изпращала дронове в тази посока. "Това, че не е изпращан дрон в тази посока не значи, че дрон не може да дойде от там. GPS-сигналът може да бъде смутен, двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие от GPS", обясни военният министър. По думите му имат наблюдение за изкривяване на GPS-сигнала.

Той обясни, че в Румъния също не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл е от румънска територия. "Ние сме във връзка и с Румъния, изпратили сме снимки и при тях, те също са потвърдили и нашето виждане, че това е дрон-примамка, те също не са го засекли, въпреки че разполагат с по-съвременни средства като 3D радари", каза министърът и допълни, че дронът е летял на прекалено ниска височина и е трудно да бъде открит.

По думите му няма универсална система, която да може да открие всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства.

Съществуват различни видове антидрон системи – такива с радари, средства за електронно въздействие, т.нар. антидрон пушки, както и системи, предназначени единствено за откриване на безпилотни летателни апарати.

Стоянов уточни, че част от средствата за противодействие са с относително малък радиус на действие.

"Водим усърдни разговори в най-кратък срок да закупим такива допълнителни системи, които да бъдат разположени в тази посока. Говорим в рамките на месец да придобием няколко системи", обясни той.

Стоянов е в Ямбол, където ще обсъди с представители на местната власт развитието на военно формирование „Кабиле“. Той ще проведе среща с областния управител Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев. По време на срещата ще бъдат обсъдени параметрите на проекта, както и взаимодействието между държавната и местната власт при неговото реализиране.