Асансьор пропадна внезапно, четирима мъже са тежко ранени в Русия

Ш окиращо видео показва как претъпкан асансьор пропада от няколко етажа до земята в жилищна сграда в Русия, оставяйки четирима мъже със счупени крака.

Властите съобщават, че кошмарният сценарий се е разиграл в жилищен блок в Махачкала, Дагестан, след като девет пътници са се качили в асансьора — при позволен капацитет от едва шест души, съобщава The Post .

Кадрите показват как асансьорът изведнъж пропада рязко надолу, блъскайки силно пътниците един в друг и събаряйки ги на пода.

Elevator suddenly plummets in high-rise, leaving 4 men with gruesome injuries https://t.co/nqgo9ejUyS pic.twitter.com/s6Mk4blly3 — New York Post (@nypost) August 10, 2026

Асансьорът е паднал от около 15 метра височина — от четвъртия етаж до приземния, уточняват длъжностните лица.

Екипи на спешна помощ бързо са пристигнали на мястото и са оказали помощ на ранените. Четирима от пътниците са със счупени крака, съобщават от регионалното министерство на здравеопазването.

За щастие, въпреки инцидента, няма опасност за живота на нито един от пострадалите.

В Махачкале лифт с пассажирами сорвался с четвертого этажа.



В кабине находились девять человек — лифт рассчитан на шестерых пассажиров.



Пострадали четверо мужчин. Их доставили в больницу с переломами и другими травмами. По информации Минздрава Дагестана, угрозы их жизни нет. pic.twitter.com/LsuCiDD613 — RU Новости (@ru___novosti) August 9, 2026

Сградата, завършена през 2021 г., така и не е получила официален акт за въвеждане в експлоатация от жилищните инспектиращи органи, което кара жилищната служба на Дагестан да постави под въпрос законността и безопасността на асансьора.

От министерството на здравеопазването в региона добавиха в официално изявление: „Животът на ранените при падането на асансьора е извън опасност“.

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за неспазване на изискванията за безопасност.

За жилищната сграда, в която е пропаднал асансьорът, се твърди, че е една от общо 180 незаконно построени високи сгради в региона.