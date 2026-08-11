Парите ни

Все по-малко работещи плащат пенсиите: ще се вдига ли пенсионната възраст

Румен Гълъбинов очаква натиск за по-високи вноски и предупреждава за растящ дефицит, дълг и цени

Маргарита Костадинова

11 август 2026, 12:12
Все по-малко работещи плащат пенсиите: ще се вдига ли пенсионната възраст
Източник: istock

В се по-малко хора работят и внасят данъци и осигуровки, докато разходите за пенсии, здравеопазване и други публични системи продължават да растат. Според икономиста Румен Гълъбинов това постепенно ще изправи България пред трудни решения – по-високи осигурителни и здравни вноски и ново увеличение на възрастта за пенсиониране.

В интервю за „Телеграф“ той свързва този натиск с по-широката картина на държавните финанси – бюджетния дефицит, дълга, инфлацията и все по-голямата нужда от публично финансиране. Гълъбинов е бивш председател на Агенцията за застрахователен надзор и бивш заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

Осигурителните прагове може да се повишат по-рязко

„Което подсказва, че за в бъдеще ще трябва да се увеличава осигурителната вноска. Или здравните вноски. И да се мисли за увеличаване на възрастта за пенсиониране“, казва той.

Все по-малко хора внасят в системата

Според Гълъбинов демографският проблем вече има пряко отражение върху икономиката. Липсата на достатъчно хора за работа, застаряващото население и неблагоприятното демографско заместване променят съотношението между хората, които внасят средства в системата, и тези, които разчитат на нея.

По думите му това води до „все по-малко работещи да издържат все повече неработещи“ – пенсионери, учащи се и хора, които не внасят в системата, но получават средства от нея.

Ефектът е двоен – намаляват приходите от осигуровки и подоходни данъци, а едновременно с това расте необходимостта от дофинансиране на пенсионната, здравната и образователната система от държавния бюджет. Именно от тази сметка икономистът стига до необходимостта да се мисли за промени във вноските и пенсионната възраст.

Пенсионната възраст може да продължи нагоре

На въпрос докъде може да стигне възрастта за пенсиониране Гълъбинов дава пример с Дания, където е прието тя да достигне 70 години.

Той обръща внимание, че датският модел върви с висок жизнен стандарт, но и с удръжки от доходите над 50%. В същото време страната е с относително ниска миграция и трудно може да разчита на приток на работници отвън, за да компенсира демографския недостиг.

Кабинетът залага на по-високи осигуровки и винетки в Бюджет 2026

„При нас се появява същият въпрос“, казва Гълъбинов.

Другият възможен път според него е България да привлича повече хора от чужбина, които да работят и да внасят данъци и осигуровки. Той посочва, че този процес вече върви, като се издават все повече разрешения за работа на граждани от трети страни.

Румен Гълъбинов
Румен Гълъбинов

Демографията натиска и бюджета

Проблемът с пенсиите е част от по-широка тенденция. Според Гълъбинов демографското състояние на страната през последното десетилетие вече започва осезаемо да влияе върху макроикономическите показатели.

Колкото по-малко хора работят, толкова по-малко средства влизат в бюджета от данъци и осигуровки. В същото време необходимостта от публично финансиране на социалните системи расте.

Икономистът свързва това директно с бюджетния дефицит, а оттам – и с увеличаването на държавния дълг.

Дефицитът води след себе си нов дълг

Гълъбинов разглежда дефицита, държавния дълг и инфлацията като три свързани показателя.

„Те са фундаментално свързани помежду си. Когато единият расте и другите обикновено го следват“, обяснява той.

Според него през 2026 г. и трите показателя вървят нагоре, а необходимостта дефицитът да бъде финансиран води до ново заемане.

„Нуждата от финансиране на този бюджетен дефицит налага теглене на нови заеми“, казва икономистът.

Той очаква България да продължи да емитира еврооблигации и да търси ново заемно финансиране. Към това се добавя и цената на дълга – като страна от еврозоната България се съобразява с паричната политика на Европейската централна банка, а според Гълъбинов по-високите лихви означават и по-скъпи нови държавни заеми.

Потреблението също тласка цените

При инфлацията икономистът разделя причините на външни и вътрешни.

Външният натиск идва от международните пазари и цените на нефта и газа. Тази част според него зависи от фактори, върху които България трудно може да влияе.

„Другата инфлация си е наша. Тя се поражда от потребителската икономика, която направихме“, казва Гълъбинов.

Според него икономическият растеж у нас идва прекалено силно от потреблението, а по-устойчивият вариант би бил повече растеж да се генерира от инвестиции и износ.

„Растат доходите – заплати, пенсии, съответно се купува повече, но това пък тласка и цените нагоре“, обяснява икономистът.

Затова в неговата логика ограничаването на инфлацията е свързано и със свиването на бюджетния дефицит и по-малкото наливане на средства в публичния сектор.

Закръгляването след еврото и слабият контрол

Гълъбинов е критичен и към начина, по който преминаването към еврото се отразява на част от цените.

Според него при превалутирането има закръгляване нагоре, при това не само с няколко цента, а част от търговците се опитват и спекулативно да се възползват от ситуацията.

„Не съм сигурен дали държавата успя достатъчно да контролира процеса. Не, има какво още да се желае“, коментира той.

По неговата оценка административните мерки – глоби и наказателни постановления – не се прилагат в необходимия обем, за да имат достатъчно силен дисциплиниращ ефект върху пазара.

Към това се добавя и липсата на публичност за нарушителите.

„Колкото повече публичност има в целия процес, толкова повече се печели доверието на потребителите“, казва Гълъбинов.

Според него именно липсата на достатъчно видим контрол е една от причините доверието на хората да намалява.

Българските стоки губят позиции

Гълъбинов свързва демографския проблем и с намаляващото присъствие на български стоки на пазара.

Според него част от местното производство трудно издържа на ценовата конкуренция на продукти от други държави в Европейския съюз, които пристигат на по-ниска цена и с добро качество.

Отделен въпрос е вносът от трети държави като Турция, Сърбия и Северна Македония. Там според него за потребителите остава неясно на каква себестойност влиза продукцията в страната и как се формира крайната ѝ цена.

България трябва да свие дефицита

До средата на октомври правителството трябва да представи пакет от мерки заради процедурата, свързана с дефицита, посочва Гълъбинов.

Първата посока според него е финансовата консолидация – разходите да бъдат приведени в по-добро съответствие с приходите.

Това включва и държавно-административните разходи – съкращения, пренасочване на средства, преструктуриране и икономии в министерствата и ведомствата.

В краткосрочен план той вижда възможност за свиване на дефицита и чрез намаляване на част от заложените капиталови разходи.

„Така постепенно ще изпълним предписанията на ЕК и ЕЦБ до 2028-2029 година дефицитът да се върне на равнища от 3 процента от БВП. На всеки 6 месеца трябва да рапортуваме някакви успехи“, казва икономистът.

Инвестициите и сивата икономика са другите две посоки

Самото ограничаване на разходите няма да бъде достатъчно. Втората важна посока според Гълъбинов е привличането на повече инвестиции.

Той смята, че България не е в позиция да отхвърля големи проекти само защото изглеждат нискотехнологични. Ако една инвестиция за 1 млрд. евро осигурява работа на 2000 или 5000 души и техните семейства, ефектът е повече доходи, данъци и осигуровки и по-малко хора на социална издръжка.

Като допълнителен източник за приходи Гълъбинов посочва концесиониране или приватизация на останали държавни активи.

Третият голям резерв е сивата икономика.

Тя не само лишава бюджета от данъци и осигуровки, но според него може да бъде източник и на необосновани държавни разходи – през обществени поръчки, плащания без договори и фактури или документи с невярно съдържание.

Затова ограничаването на сивата икономика може едновременно да увеличи приходите и да намали част от разходите.

„Що пък с тези три мерки да не го свием този бюджетен дефицит!“, завършва Гълъбинов.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Телеграф    
демографска криза пенсионна система бюджетен дефицит държавен дълг инфлация осигурителни вноски възраст за пенсиониране сива икономика публични финанси икономически растеж
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Трябва ли ми котешка вратичка

Трябва ли ми котешка вратичка

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 1 ден
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 1 ден
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 1 ден
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съкращават над 160 щата в две министерства

Съкращават над 160 щата в две министерства

България Преди 30 минути

Най-съществено е намалението в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Рекорден срив във Франция: Жега и медузи блокираха ядрените централи

Рекорден срив във Франция: Жега и медузи блокираха ядрените централи

Свят Преди 1 час

Над 20% от капацитета на френските АЕЦ е неизползваем заради сушата и жегите. В най-голямата централа в Западна Европа „Гравлин“ блоковете бяха спрени, след като рояци от медузи запушиха охладителните помпи за реакторите

Задействаха BG-ALERT за пожар край Камен връх

Задействаха BG-ALERT за пожар край Камен връх

България Преди 1 час

Заради задимяването временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово

Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

България Преди 1 час

То е откарано за аутопсия в болница, за да бъде установено какво се е случило

<p>Отвориха първия &bdquo;Музей на глупостите&ldquo; и балканския абсурд</p>

Отвориха първия „Музей на глупостите“ и балканския абсурд в Любляна

Свят Преди 1 час

Ракията, самоиронията и прочутото „Йебига“ са сред основните теми на необичайната експозиция

По „Младежка заетост+“ младите хора могат да бъдат включени в платен стаж, обучение по време на работа или субсидирана заетост за период от шест месеца.

Как да започнете първа работа: Над 3100 места вече са разкрити за младежи

Парите ни Преди 1 час

Още близо 1500 позиции са в процес на одобрение, а проектът предвижда подкрепа за най-малко 8520 млади хора

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

България Преди 1 час

Народното събрание вече работи по законодателната програма

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Любопитно Преди 2 часа

Вижте дали сте сред късметлиите, кои зодии трябва да внимават и кои часове от вечерта крият астрологичен капан

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Свят Преди 2 часа

Процесът ще започне в четвъртък сутринта в 7:00 часа

<p>Дръжте се здраво! (Или всъщност няма нужда): НАСА успокои, че няма да политаме в 17:33 ч.</p>

НАСА опроверга конспирациите: Гравитацията на Земята няма да изчезне днес

Любопитно Преди 2 часа

Конспиративните твърдения за глобален катаклизъм и „7 секунди без гравитация“ се разпространяват в социалните мрежи от месеци

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

България Преди 2 часа

Инфлуенсърът е обвинен и за непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

България Преди 2 часа

Огънят е бил потушен, но пламъците са унищожили камион, стопански навес с около 100 бали сено и пет куб. м дървен материал

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

По информация на полицията мъжът е криминално проявен и осъждан

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

България Преди 3 часа

На негов родител е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата

Снимката е илюстративна

Безпрецедентен сблъсък: Сурогатна майка отказа аборт и предизвика съдебна буря

Свят Преди 3 часа

Биологичните родители съдят жената заради сърдечен дефект на плода, но тя избяга в друг щат, за да спаси живота на бебето

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

Свят Преди 3 часа

Вашингтон и Техеран дадоха съгласие да удължат 60-дневното споразумение, изтичащо на 17 август. Преговорите бяха блокирани заради разногласия около Ормузкия проток и последвалите взаимни военни удари в Близкия изток

Всичко от днес

От мрежата

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Рапърът V:rgo катастрофира, зад волана е била любимата му

Edna.bg

Европа ще наблюдава първото си пълно слънчево затъмнение от 2006 г.

Edna.bg

Съобщението на Роналдо към съкрушения Меси, което впечатли футболния свят

Gong.bg

Меси просълзи мрежата с обръщение към покойния си баща: Съмнявам се, че ще продължа да играя още дълго!

Gong.bg

Майката на задържан за побоя над непалци: Многократно съм подавала сигнали в полицията, но нямаше реакция (ВИДЕО)

Nova.bg

Падналият мотоделтапланер - любителски сглобен, ръждясал, нерегистриран и с пилот без лиценз

Nova.bg