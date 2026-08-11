Свят

Убийството на млада майка бе загадка близо 40 години. Докато един ден телефонът не иззвъня

Искам да изясня нещата“: 70-годишен мъж сам позвъни на полицията, след като прочете статия за бруталното си престъпление от 1987 г.

11 август 2026, 12:55
Убийството на млада майка бе загадка близо 40 години. Докато един ден телефонът не иззвъня
Източник: Thinkstock/Guliver

У бийството на Мелиса „Миси“ Тейлър Елисън остава пълна загадка в продължение на десетилетия, откакто тя е намерена мъртва в спалнята си, а нейното 13-месечно момиченце е изоставено плачещо в хола, разказва CNN.

В продължение на години дъщерята Кейси Елисън споделя, че е чувствала необходимост да потиска емоциите си и да погребе спомена за смъртта на майка си. Около 25 години по-късно тези чувства отново излизат на повърхността, когато Кейси осъзнава, че собствената ѝ дъщеря вече е на възрастта, на която е била тя самата при убийството на майка си.

„Трябваше просто да разбера, че това е една малка Кейси“, казва тя и добавя: „Виждах себе си“.

На 8 юли – повече от 38 години след убийството в Джаксънвил, Флорида – в шерифската служба на окръг Клей постъпва обаждане от мъж, който заявява, че иска да даде информация за старо неразкрито престъпление.

70-годишният Гари Гловач от Мидълбърг, Флорида, казва пред сержант от службата, че иска да „изясни нещата“ около смъртта на 20-годишната тогава Мелиса Елисън. Според арестантския доклад той признал, че я е ударил с цепеница, докато търсел пари по време на обир.

Гловач разказва пред детективите от отдела за студени досиета, че през март попаднал на статия, описваща подробно случая на Мелиса Елисън, и едва тогава осъзнал, че е отговорен за смъртта ѝ.

На Гловач са повдигнати обвинения за убийство от втора степен и въоръжен обир с нападение. Адвокатът му и окръжният прокурор отказаха коментар.

Той е задържан без право на гаранция в затвора на окръг Дювал. По време на първоначалното разследване през 1987 г. не са били извършени никакви арести.

Нощта на нейната смърт

На 28 декември 1987 г. Мелиса Елисън, известна на близките си като Миси Тейлър, е намерена мъртва в спалнята си от нейните двама съквартиранти. Съдебните медици определят случая като убийство, причинено от черепа травма от удар с тъп предмет.

По време на разпита Гловач обяснил, че търсел пари или предмети, които да продаде, за да си купи дрога. По онова време той е живял само на около 800 метра от дома на Мелиса. В същия ден, в който тя е намерена мъртва, Гловач е бил арестуван по подозрение за друг обир.

Тогава 31-годишният Гловач влязъл в къщата през прозореца и стигнал до спалнята на Мелиса, където я заварил да лежи на леглото заедно с дъщеря си Кейси. Използвайки цепеница, намерена в къщата, той я ударил веднъж в областта на главата и врата. След това взел малката Кейси на ръце, преместил я на дивана в хола и се върнал в спалнята да търси пари под матрака.

Разследващите отбелязват, че Гловач е разкрил подробности от местопрестъплението, които никога не са били оповестявани публично и не са присъствали в статията, която е прочел по-рано тази година. Запитан защо прави признания десетилетия по-късно, той заявил, че изобщо не е знаел, че жертвата е починала, докато не видял статията за случая.

Кейси Елисън споделя, че е била първият човек, на когото детективите са се обадили след ареста.

„Усещането беше точно такова, каквото се надявах да бъде всеки път, когато си представях, че това въобще е възможно“, казва Кейси.

Лелите ѝ Гленда Бландфорд и Сиси Бенет, които са били съответно на 17 и 15 години по време на смъртта на сестра си, са следващите, които получават обаждане.

„Дълбоко в сърцето си знаех, че е това. Че нещо се е случило“, спомня си Бенет за момента на обаждането.

Случаят остава неразкрит с десетилетия

Бландфорд и Бенет разказват за мъката, през която семейството им преминава. В продължение на години техните родители проверяват всяка следа, за която научат, и я предават на шерифската служба в Джаксънвил, но без резултат.

„Толкова пъти водех майка си до шерифската служба. Видях всичко, през което премина, и трябваше да бъда по-силната... Трябваше да съм до нея, докато баща ми продължаваше да работи“, казва Бландфорд и добавя: „Видях всяко едно разочарование, видях всяка капка надежда“.

През 2019 г. майка им Катрин Тейлър умира, без да научи истината за нощта, в която дъщеря ѝ е убита.

Година по-рано приятел на Бенет подава случая на Мелиса в Project: Cold Case – неправителствена организация, която помага на семейства на жертви на неразкрити убийства. Организацията създава страница за нейната история с цялата налична информация.

През януари 2026 г., шест месеца преди Гловач да направи признание, организацията и семейството на Мелиса дават съвместна пресконференция с First Coast Crime Stoppers.

„Някой знае точно какво се е случило тази нощ. Някой помни детайл, който никога не е изричал гласно“, казва тогава Кейси Елисън.

„Някой живее с това знание от близо четири десетилетия. И някой, който слуша това в момента, знае, че става дума за него“, казва Елисън.

От шерифската служба в Джаксънвил отдават заслуженото на януарската пресконференция за напредъка по случая и допълват, че постъпилата след нея информация е изиграла ключова роля за ареста.

„Въпреки че този арест не може да запълни огромната празнина в сърцата на близките на Мелиса Елисън, се надявам, че той е още една стъпка към тяхното изцеление“, заяви шериф Т. К. Уотърс.

В памет на Миси

След близо четири десетилетия без отговори този арест може да изглежда като голямо облекчение за семейството, но Бландфорд, Бенет и Кейси споделят, че все още не усещат покой.

И Бландфорд, и Бенет казват, че няма ден, в който да не се сетят за сестра си. Когато Бландфорд се премества да живее близо до плажа преди пет години, тя веднага се сеща за Миси, която обожавала морето. Споменът за нея се пази и в лилавия джип Jeep Wrangler, който Бенет купува заради любимата песен на Миси – „Purple Rain“ на Принс. Тя продължава да живее и чрез Кейси, която днес вече има три свои деца.

Пътят към изцелението на семейството продължава, докато всички се опитват да се справят с новите емоции около развитието по случая. За Кейси този случай е целият ѝ живот.

„За мен никога не е имало 'преди инцидента'“, казва тя.

За близките загубата не се изчерпва само с Миси. През години след нейната смърт семейството губи още трима роднини.

„Не знам дали справедливостта изобщо някога ще бъде напълно раздадена“, казва Кейси.

„Имаше толкова много загуби само от скръбта и липсата на отговори през всички тези години. Мисля, че ако това бе станало по-рано – особено докато баба ми беше жива, за да види някакъв завършек присъствено – може би отговорът ми щеше да е друг“, казва Кейси.

Преди да научат за ареста на Гловач, близките са планирали възпоменателно събиране за Миси. Бландфорд казва, че събитието остава, но с нова молитва.

„Все още се молим за справедливост“, казва Бландфорд и добавя:

„Молим се Бог да хвърли светлина върху този случай и да напътства ръцете на детективите... за да получи този случай заслужения си край. Защото в момента имаме само арест, но все още нямаме справедливост“.

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