„Касапинът“ Башар ал-Асад е осъден на смърт

Сирийски съд е осъдил задочно бившия президент Башар ал-Асад на смърт, след като го е признал за виновен за военни престъпления, престъпления срещу човечеството, убийства, изтезания и произволни задържания по време на гражданската война.

Присъдата е първата срещу високопоставен представител на бившия режим, откакто Асад беше свален през декември 2024 г. и избяга в Москва. Осъден на смърт е и бившият ръководител на политическата сигурност в Дераа Атеф Наджиб.

По време на управлението на Асад правителствените сили са обвинявани в масови убийства, изтезания и химически атаки. След бягството си Асад живее в Москва под руска охрана и води изолиран живот.

‼️Syria Court Sentences Bashar al-Assad to Death for Crimes Against Humanity in Absentia



A Syrian court on Tuesday sentenced former ruler Bashar al-Assad to death in absentia, after convicting him over charges of "war crimes" and "crimes against humanity" during the country's… pic.twitter.com/EULQhjXdzl — APA News Agency (@APA_English) August 11, 2026

Сирийски съд осъди задочно бившия владетел Башар ал-Асад на смърт, след като го призна за виновен по обвинения във „военни престъпления“ и „престъпления срещу човечеството“, извършени по време на гражданската война в страната.

Присъдата срещу Асад, който през декември 2024 г. избяга със семейството си в Москва, когато водените от ислямисти сили се приближиха до Дамаск, е първата, произнесена от преходните власти.

Той е признат за виновен и за предумишленото убийство на множество хора, включително деца, както и за изтезания и произволно задържане.

Тази година сирийските съдилища започнаха процеси срещу представители на бившето правителство както в тяхно присъствие, така и задочно.

Асад, чиято жестокост му спечели прякора „Касапинът“, избяга от Сирия, след като беше свален от власт през декември 2024 г. от обединение от бунтовнически сили, водени от „Хаят Тахрир аш Шам“ (HTS), чийто лидер Абу Мохамад ал-Джулани сега е президент на страната.

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По време на управлението му сирийските правителствени сили убиваха цивилни в огромен мащаб като част от стратегията си за водене на войната срещу гражданския конфликт, който опустоши страната между 2011 г. и декември 2024 г.

Смята се, че правителствените сили са отговорни за 90% от повече от 300 000 цивилни, за които се изчислява, че са загинали през този период.

Между 2011 и 2023 г. още 154 000 души са били насилствено изчезнали или произволно задържани от правителствените сили, докато повече от 135 000 души, включително жени и деца, са били измъчвани, лишавани от свобода или убивани в мрежата от затвори на партията „Баас“.

Но ал-Асад вероятно е най-известен с използването от неговите сили на химически оръжия по време на гражданската война. Според проучване на Global Public Policy Institute проправителствените сили са извършили около 330 химически атаки между 2012 и 2019 г.

Най-често използваният химикал е бил хлорният газ, но са били използвани и зарин и серен иприт. И трите вещества са забранени за използване по време на война съгласно международното право.

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Стивън Рап, бившият специален посланик на САЩ по въпросите на военните престъпления, заяви през 2014 г., след публикуването на доказателства за изтезания по време на режима на Асад: „Това са солидни доказателства за механизъм на жестока смърт, какъвто, честно казано, не сме виждали от времето на нацистите.“

По това време той добави: „Ако всичко е такова, каквото изглежда до този момент, говорим за повече от 10 000 души, убити в ареста в периода между 2011 и 2013 г., предимно мъже, но също така някои много, много млади мъже и момчета и жени... Като прокурор това ме шокира. Свикнал съм доказателствата да не са толкова убедителни“, казва Рап.

Гражданската война доведе и до изселването на 6,6 милиона души от страната, които са избягали, страхувайки се за живота си.

Сега се смята, че сваленият владетел живее в три апартамента в луксозен небостъргач в Москва, под който има търговски център, след като бившият му съюзник Владимир Путин го е евакуирал със самолет заедно със семейството му.

След бягството си Асад се е върнал към предишната си професия на очен лекар – професия, за която се е обучавал в Лондон като млад – и лекува представители на московския елит.

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Приятел на семейството заяви пред „Гардиън“ през 2025 г., година след свалянето на Асад от власт: Той учи руски и отново опреснява знанията си по офталмология.

„Това е негова страст, очевидно няма нужда от парите. Дори преди да започне войната в Сирия, той редовно практикуваше офталмологията в Дамаск“, допълва той.

Асад е специализирал офталмология в Лондон в началото на 90-те години, но през 1994 г. е бил повикан обратно в родината си след неочакваната смърт на брат му при автомобилна катастрофа.

Малко след това той постъпва във военна академия и поема ролята на наследник на режима.

Сега прекарва голяма част от времето си в игра на онлайн видеоигри, въпреки че има пълната свобода да се придвижва из Москва и да посещава вилата си извън руската столица.

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На него са осигурени бодигардове от частна охранителна компания, която се финансира от руското правителство.

Приятелят разказва, че Асад сега води „много тих живот“, като добавя: „Той има много малко, ако изобщо има, контакти с външния свят. Поддържа връзка само с няколко души, които бяха в двореца му, като Мансур Азам (бивш сирийски министър по президентските въпроси) и Ясар Ибрахим (основният икономически приближен на Асад).“

Част от това се дължи на очевидното дистанциране на Путин от ал-Асад след падането на режима в Сирия.

Източник, близък до Кремъл, заяви пред изданието: „Путин има малко търпение към лидери, които губят контрола си над властта, а Асад вече не се възприема като влиятелна фигура или дори като интересен гост, когото да поканят на вечеря.“

Бившият диктатор е осъден на смърт заедно с Атеф Наджиб, бившия ръководител на политическата сигурност в провинция Дераа в Южна Сирия, който според съобщенията е бил съден в негово присъствие.