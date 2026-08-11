Тръмп поиска компенсации от Иран за войната и жертвите

Доналд Тръмп заяви, че при бъдещи мирни преговори ще поиска Иран да изплати компенсации за жертви и щети, които според него са причинени от ирански атаки и подкрепяни от Техеран конфликти.

Исканията идват на фона на условията на Иран за прекратяване на конфликта и повторно отваряне на Ормузкия проток, включително компенсации за щетите от войната, прекратяване на американските заплахи и изтегляне на американските сили от региона.

Тръмп заяви още, че САЩ контролират Ормузкия проток и че американските военноморски сили са извършили операция по откриване и обезвреждане на мини в него.

Тръмп с нова заплаха: Преговорите приключват, ако Иран ни излъже

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток като част от евентуални бъдещи преговори за мир, предадоха Франс прес и ДПА.

Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепяни и извършвани от Иран в продължение на десетилетия.

Иран "иска компенсация за щетите, които са понесли през последните пет месеца военен конфликт . . . Аз също искам компенсация от Иран за всички хора, които са убили или ранили тежко с бомбите, които залагат край пътища, и в много конфликти", изтъкна американският президент.

Той добави, че семействата на демонстранти, убити от иранското ръководство през последните 50 години, също трябва да бъдат компенсирани.

Тръмп също така заяви, че държи Иран за отговорен за атаката по американския ескадрен миноносец „Коул“ и каза, че Техеран трябва да компенсира семействата на жертвите на този атентат. При него атентатори камикадзе убиха 17 военнослужещи на борда на военния кораб, намирал се в йеменския пристанищен град Аден през 2000 г.. Според разследване на ФБР членове на терористичната мрежа „Ал Каида“ са планирали и извършили атаката.

Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп

В други постове в социалната си мрежа Тръмп поиска Иран да бъде държан да отговорен и за щетите и смъртта, причинени на народите на Ливан, Сирия, Йемен и Газа.

Тръмп не спомена обаче за какви суми като компенсация той настоява.

Според съобщения в иранските медии Националният съвет за сигурност на Иран по-рано е поставил условие за повторното отваряне на Ормузкия проток в зависимост от отстъпки от страна на САЩ и техните съюзници. Освен прекратяване на всички заплахи от страна на САЩ срещу Ислямската република, вдигане на военноморската блокада на иранските пристанища и изтегляне на американските сили от региона, Техеран е поискал и пълна финансова компенсация за щетите, нанесени от войната. По-рано Иран беше посочил тези искания като условия за започване на преговори със САЩ.

Същевременно пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом Тръмп заяви, че САЩ контролират Ормузкия проток и са извършили операция по откриване и обезвреждане на ирански мини в него, предаде Ройтерс.

„Вижте, единствените, които в момента контролират Ормузкия проток, са военноморските сили на САЩ, каза Тръмп пред журналистите. „Ние прочистихме целия проток от мини“, допълни той.