Свят

Камион за кетъринг „измъкна“ Тръмп от Air Force One: Как президентът на САЩ напусна Турция с таен полет

Белият дом не потвърждава пряко операцията

11 август 2026, 10:23
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  • Тръмп тайно е сменил самолета в Турция: Според „Вашингтон пост“ президентът е бил изведен незабелязано от Air Force One с камион за кетъринг и е отпътувал с военен C-32A, докато журналисти и служители са смятали, че пътуват с него.
  • Причината е била предполагаема иранска заплаха: Американски служител твърди, че разузнаването е получило достоверна заплаха срещу живота на Тръмп. По-късно C-32A е кацнал във Великобритания девет минути преди самолета с журналистите и служителите.
  • Белият дом не потвърждава пряко операцията: Властите не отрекоха информацията, но подчертаха, че сигурността на президента е приоритет. Според публикации Израел предварително е предупредил САЩ за потенциален ирански заговор срещу Тръмп.

Президентът Доналд Тръмп е бил тайно изведен от борда на Air Force One с камион за кетъринг миналия месец и е напуснал Турция с отделен военен самолет в отговор на заплаха от Иран, съобщава New York Post.

Тайната операция, за която „Вашингтон пост“ съобщи в понеделник, е оставила журналистите и дори служители на Белия дом с убеждението, че пътуват в същия самолет като президента, когато са напуснали годишната среща на върха на НАТО в Анкара на 8 юли.

В действителност обаче те са били използвани като примамка, докато Тръмп е пътувал с по-малък самолет Air Force C-32A.

Сложната схема предвиждала Тръмп публично да се качи на по-стария модел Air Force One, преди да бъде тайно изведен от самолета с камион за кетъринг. Камионът бил повдигнат до врата от противоположната страна на входа на президентския самолет.

Тръмп бил придружаван от „няколко съветници“ в контейнера, който бил спуснат върху камион на пистата. След това камионът бил откаран до намиращия се наблизо самолет Air Force C-32A, където контейнерът отново бил повдигнат до врата, очевидно позволявайки на Тръмп и съветниците му незабелязано да се качат на резервния самолет.

Подобно на по-стария президентски самолет, C-32A също бил боядисан в синьо и бяло и носел надписа „United States of America“, съобщава „Вашингтон пост“.

Сакндалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Военният министър Пийт Хегсет също пътувал с Тръмп на тайния полет, но се качил поотделно, използвайки външно стълбище в опит „да направи полета да изглежда като обичаен“, съобщил американски служител пред изданието.

След излитането от Анкара C-32A, на борда на който се намирал Тръмп, кацнал в британската военновъздушна база „Милдънхол“. Самолетът пристигнал около 9 минути преди Air Force One, на борда на който пътували репортери и служители на Белия дом, да кацне в същата база.

Телевизионни кадри и медийни публикации показват, че Тръмп слязъл по външното стълбище от Air Force One около 25 минути след кацането на самолета. Не е ясно как президентът се е придвижил от C-32A до другия самолет.

В „Милдънхол“ Тръмп, служителите на Белия дом и журналистите се качили на подарения от Катар самолет на стойност 400 милиона долара, с който президентът бил пристигнал в Турция.

По това време се появиха спекулации защо за напускането на Турция е бил използван по-старият Air Force One, вместо по-новия и по-луксозен самолет.

Белият дом и Тръмп отрекоха смяната на самолетите да е свързана със заплаха от Иран или с опасения за сигурността на новия самолет, който Тръмп използва като временен Air Force One, докато Boeing приключи работата по постоянните самолети, които трябва да го заменят.

„Вашингтон пост“: Тръмп избяга тайно от Турция заради ирански заплахи

След като се качил на подарения от Катар самолет, Тръмп отишъл в задната му част и разговарял с журналистите в продължение на няколко минути, без да дава вид, че не е бил на борда заедно с тях по време на първия етап от полета.

Тайната операция била задействана заради „достоверна“ иранска заплаха срещу живота на Тръмп, съобщил американски служител пред „Вашингтон пост“. Служителят не разкрил подробности за точния характер на заплахата.

Няколко медии съобщиха миналия месец, че разузнавателни служители са сигнализирали за конкретна заплаха срещу президента, което е довело до смяната на самолета.

„Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Израел е предупредил САЩ за потенциален ирански заговор за убийството на Тръмп.

В понеделник вечерта Белият дом не отрече информацията за тайния полет на Тръмп при напускането на Турция.

„Номер едно за ликвидиране“: Защо Тръмп не полетя с подарения самолет от Катар

В отговор на запитване за коментар относно информацията директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг изтъкна сигурността на подарения от Катар самолет.

„Новият Air Force One е най-съвременен самолет, оборудван с високоефективни протоколи за сигурност, които гарантират безопасността на президента и неговия екип. Както президентът каза наскоро, има много врагове на Америка, които са насочили вниманието си към него, и ние използваме всеки наличен инструмент, за да се справим с тези заплахи“, заяви Чунг в изявление. 

Белият дом също така посочи изявление на Военновъздушните сили на САЩ, в което се изтъкват качествата на самолета, наричан „дворец в небето“.

„Самолетът е безопасен, сигурен и оборудван с най-модерните технологии, необходими за изпълнение на президентската мисия. Тези изисквания бяха внимателно формулирани така, че мисията да има приоритет пред естетиката, поради което голяма част от предишното вътрешно оформление на държавния глава е променена минимално“, се казва в изявлението. 

„Не е поеман никакъв риск по отношение на сигурността, безопасността или комуникациите за изпълнение на мисията, но екипът колективно е направил компромиси по отношение на някои от по-рядко използваните конфигурации за изпълнение на мисии, които Boeing трябва да осигури в подкрепа на следващите 40 години“, се посочва още в изявлението. 

Източник: New York Post    
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