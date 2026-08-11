Бруталното убийство на Младежкия хълм: Момичетата от групата обжалват ареста си

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Д вете момичета от петимата обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив ще обжалват мерките си за неотклонение пред Апелативния съд в града, потвърдиха за БТА от Съдебната палата. Едното момиче е на 15 години, другото – на 17 години. Жалбите ще бъдат разгледани на 13 август в 10:00 часа.

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БТА припомня, че на 7 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм на 4 август в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът.

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Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и с. Строево.

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Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата по хулигански и сексуални подбуди. Побоят е продължил повече от час.