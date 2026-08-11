Внимание, опасна жега в сряда: Тръгва ли си лятото след броени дни?

Размерът на минималната заплата за 2027 г. ще бъде определен до края на септември

Социалните служби работили с едно от децата, задържани за убийството в Пловдив

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

В сички общини в България са под жълт предупредителен код за опасни горещини за сряда, 12 август. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) алармира за високи температури в цялата страна, като термометрите на места ще достигнат 37°C.

Ето подробностите за времето утре и какви изненади подготвя атмосферата до края на седмицата:

Какво ни очаква в сряда (12 август)?

В сряда ни очаква интензивно слънце и силно затопляне.

Температури: Максималните стойности в страната ще бъдат между 33° и 37°C.

За София: За столицата и цялата област е сила жълт код с максимални температури в диапазона 34°–37°C.

Вятър: Ще духа слаб, а по Черноморието – умерен североизточен вятър.

Съвет на редактора: Избягвайте престоя на пряко слънце в часовете около обяд и ранния следобед, пийте достатъчно течности и се грижете за по-възрастните и чувствителни към жегата близки.

Гръмотевици, градушки и разхлаждане: Какво следва?

Горещата вълна обаче няма да продължи дълго. Още от четвъртък синоптиците прогнозират промяна в динамиката на времето:

Четвъртък (13 август): С север-североизточен вятър започва нахлуване на по-хладен въздух. Макар в по-голямата част от страната да остане слънчево, над планинските райони в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с гръмотевици, като са възможни и градушки.

Петък (14 август): Неустойчивостта ще обхване и източните райони. Отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Температурите ще отбележат забележим спад и максималните ще са между 27° и 32°C.

Уикендът (15–16 август): Вятърът ще отслабне. В Западна и Централна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток ще има повече облаци, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се задържат приятни.

Началото на новата седмица: Времето отново ще се стабилизира – очаква ни слънчево време и плавно затопляне с лек югоизточен вятър.

Дежурен синоптик: Анастасия Кирилова, Отдел „Метеорологични прогнози“ към НИМХ