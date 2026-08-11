Край на 7-годишното въздържание: Брад Пит призна, че вече не е трезвеник

Б рад Пит вече не е трезвеник. В интервю за списание Esquire, публикувано в понеделник, 10 август, 62-годишният актьор — който по-рано разкри, че се е присъединил към 12-стъпкова програма след развода с бившата си съпруга Анджелина Джоли — сподели, че е решил да прекрати 7-годишното си пълно въздържание, съобщава People.

След като Пит предложил вино на журналиста от Esquire Райън Д'Агостино, интервюиращият го попитал дали напитката е само за гости. Това подтикнало звездата от филма „F1“ да разкрие, че вече консумира алкохол, но в умерени количества.

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„Не, аз... бях трезвен в продължение на седем години. И след това отново кривнах от правия път“, казва Пит през смях.

Сега актьорът споделя, че пие алкохол „по по-контролиран начин“.

„На няколко пъти си пренастроих самочувствието и си казах: „Да, не, това не е за мен“. Не и в големи количества“, обяснява той в интервюто.

Запитан дали това означава, че може да се наслади на чаша вино, актьорът от „Бандата на Оушън“ добавя:

„Да. Ами... мога да изпия няколко. Но не мога да прекалявам. Трябва да се държа професионално“.

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Историята зад борбата с алкохола

Звездата от „Боен клуб“ отказа алкохола през 2016 г. след раздялата с бившата си съпруга Джоли (51 г.), с която имат шест деца. Тя подаде молба за развод броени дни след като двамата влезе в конфликт по време на полет от Франция до Лос Анджелис в частния самолет на двойката.

През годините Пит неведнъж е говорил открито за пътя си към трезвеността:

През 2017 г. пред GQ: Пит сподели, че не се сеща за „нито един ден“ след завършването на колежа, в който да не е „пил алкохол, пушил трева или нещо подобно“. Тогава той разкри, че е спрял всичко друго, когато е създал семейство, но през 2016 г. осъзнал, че прекалява с пиенето.

През 2019 г. пред The New York Times: Актьорът обсъди годината и половина, прекарани в 12-стъпкова програма за анонимни алкохолици:

„Всички тези мъже седяха наоколо и бяха открити и честни по начин, който никога не бях чувал. Това беше сигурно място, където нямаше осъждане. Беше наистина освобождаващо да разкриеш грозните си страни“.

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През 2020 г. на галавечерта на National Board of Review: Пит благодари публично на своя приятел и колега Брадли Купър:

„Станах трезвен благодарение на този човек и всеки следващ ден оттогава е по-щастлив“.