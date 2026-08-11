София и Анкара обявиха война на трафика, дрогата и престъпността

България и Турция определиха като общи приоритети борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора, контрабандата и трансграничната престъпност. Подписан е и Меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете държави.

България е поискала съдействие от Турция за проследяване и връщане на имущество, придобито чрез корупционни дейности и изнесено в чужбина. Двете страни ще засилят и сътрудничеството срещу престъпленията, извършвани от млади хора, организираната престъпност и тероризма.

Турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи съобщи, че България досега е удовлетворила всички турски искания за екстрадиция на 89 души, свързани с престъпления от „ново поколение“, а по още 19 случая продължават разговори.

Демерджиев и Чифтчи затягат примката около трафикантите и наркобандите

Борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, разпространението на наркотици, трафика на хора и контрабандата са сред основните общи приоритети на България и Турция. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от DarikNews.bg , след среща с турския му колега Мустафа Чифтчи.

Чифтчи е на посещение в България, по време на което беше подписан Меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете държави.

„Гледаме на този документ не само като на основа за по-добро взаимодействие между двете академии, но и като на възможност нашите служители още по време на обучението си да изградят лични отношения на доверие, които впоследствие да се превърнат в добро професионално сътрудничество“, заяви Демерджиев.

По думите му двете страни са се обединили около необходимостта от по-тясно сътрудничество в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора.

„Постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока. Уверих турския ми колега, че България ще продължи безкомпромисно да се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми“, подчерта вътрешният министър.

Той съобщи още, че е поставил въпроса за значителни капитали, изнесени в Турция и други държави вследствие на корупционни дейности в България.

„Получих уверение от министъра, че Турция ще ни съдейства в противодействието на този вид престъпност, както и за установяването и връщането на имущество, придобито по незаконен начин, на българските граждани“, каза Демерджиев.

От своя страна Мустафа Чифтчи благодари за гостоприемството и подчерта, че България и Турция са съюзнически и приятелски държави, които споделят общ регион и общи предизвикателства.

Сред основните теми на разговорите са били и трансграничната престъпност и т.нар. престъпления от ново поколение.

„От известно време турското Министерство на вътрешните работи води борба с престъпленията от ново поколение, които все по-често придобиват и терористичен характер. Смятаме, че сътрудничеството с България е от особена важност. Не разглеждаме борбата с престъпността само на локално ниво и вярваме, че чрез партньорството с българското МВР ще постигнем по-добри резултати“, заяви Чифтчи.

Той благодари и за съдействието на България по исканията за екстрадиция, като отбеляза, че до момента страната ни е удовлетворила всички искания за предаване на 89 души, свързани с този вид престъпления.

„Продължават разговорите за екстрадицията на още 19 наши граждани и вярвам, че и по тези случаи ще постигнем успех“, добави турският министър.