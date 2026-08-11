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Сигнал за НЛО в Бразилия предизвика разследване на САЩ: Истината се оказа неочаквана

Разсекретени дипломатически досиета от архивите във Вашингтон разкриват пълния жизнен цикъл на една от най-големите медийни психози за НЛО от ерата на Студената война

11 август 2026, 12:07
Сигнал за НЛО в Бразилия предизвика разследване на САЩ: Истината се оказа неочаквана
Източник: БТА/АР

П рез август 2026 г. Националният архив на САЩ и Министерството на отбраната публикуваха новия масив от разсекретени документи за аномални явления (пакетът PURSUE Release 05).

Сред стотиците страници един случай от ноември 1963 г. се откроява – не с потвърждение за извънземен контакт, а с перфектно документирания начин, по който една фалшива новина за разбита сферична капсула с пилот задейства дипломатическата и разузнавателната машина на САЩ.

Счупеният сигнал: Радиосензацията от Рио

Всичко започва на 8 ноември 1963 г., когато португалскоезичната радиостанция „Радио Тупи“ (Radio Tupi) в Рио де Жанейро прекъсва програмата си с драматично съобщение. Според излъчения репортаж, в малката община Конде (щат Баия), на източния бряг на Бразилия, от небето е паднала огромна метална сфера.

Според описанието в ефира:

Сферата отбелязала удар в земята, оставяйки кратер с дълбочина 4 метра.

Повърхността на апарата имала дебели стъклени илюминатори.

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Вътре очевидци уж зърнали обездушено човешко тяло, облечено в масивен скафандър или униформа, покрита с мистериозни, неразчитаеми надписи и символи.

Новината светкавично е уловена от Службата за мониторинг на чуждестранните излъчвания (FBIS) към ЦРУ. Сформирана е официална грама под номер EOP-UAP-D001, която още на следващия ден е изпратена директно до Националния съвет по аеронавтика и космонавтика към Белия дом.

Мобилизация във Вашингтон: НАСА и Пентагонът на нокти

През ноември 1963 г. – броени седмици преди атентата срещу Джон Ф. Кенеди – Студената война и Космическата надпревара са в своя пик. Страхът, че СССР или друга сила провежда тайни пилотирани изпитания със стратосферни балони или експериментални спътници, кара американското правителство да приема всяко подобно съобщение изключително сериозно.

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На 14 ноември 1963 г. Посолството на САЩ в Рио де Жанейро изпраща спешна дипломатическа телеграма (DOS-UAP-D001) до Държавния департамент, Военното министерство и НАСА. В нея апаратът е описан като "голям метален пилотиран балон" с "загинал член на екипажа". Американските дипломати настояват за незабавна проверка на място, за да се установи дали става дума за свален секретен апарат, или за пълна измислица.

Разследването в Конде: „Дирижабълът, който го нямаше“

В продължение на шест дни американски дипломатически представители и местни бразилски власти провеждат мащабно разследване. Финалният доклад – грама DOS-UAP-D002 от 20 ноември 1963 г., подготвена от американския консул в град Салвадор Харолд Мидкиф (Harold Midkiff) – слага точка на мистерията:

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Липса на очевидци и отломки: Разследващите екипи и журналисти, пристигнали в Конде, не откриват нито един местен жител, който действително да е видял падащ обект или да е виждал въпросния кратер.

Официално съобщение от армията: Министерството на аеронавтиката на Бразилия излиза с официално становище, с което категорично отрича на територията на страната да е регистриран инцидент с необичаен летателен апарат.

Хипотезата за метеобалон: Секретарят по обществена сигурност в Баия допуска, че е възможно над района да е преминал метеорологичен сонден балон, но дори тази версия остава без преки физически доказателства.

Медийната реакция: Консул Мидкиф прилага към доклада си изрезки от местната преса (вкл. вестниците Diario de Noticias и Jornal da Bahia), като вторият затваря темата с ироничното заглавие: „Дирижабълът, който го нямаше“.

Единственият реален факт: Морзовият апарат

В дипломатическия си доклад консул Мидкиф отбелязва, че единственото напълно потвърдено и реално събитие в цялата история е било действието на местен бразилски репортер. Той успял да пробие медийната блокада, като изпратил първите сензационни съобщения от Конде до редакцията си, използвайки прашасал телеграфен апарат с Морзов код в местната федерална пощенска станция.

Според американското разследване, историята е била изцяло скалъпена в Рио де Жанейро с цел вдигане на радиорейтинга и впоследствие мултиплицирана от регионалните кореспонденти.

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Каква е равносметката от архивите?

Включването на тези три документа в съвременния разсекретен архив PURSUE Release 05 през 2026 г. показва нагледно психозата на епохата. Докато повечето досиета за НЛО съдържат необясними наблюдения, случаят „Конде 1963“ представя пълния цикъл на една дезинформация – от слух по радиото, през проверка от НАСА и Белия дом, до окончателното ѝ развенчаване от дипломатите на терен.

Източник: NARA, FBIS, Министерство на отбраната на САЩ, НАСА, Daily Mail, Hindustan Times, The Mirror, Radio Tupi, SBT News, Diario de Noticias, Jornal da Bahia, Watch The Stars    
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