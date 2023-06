Целият град полудя – дрогиран ли беше Пон-Сен-Еспри с LSD?

Д енят е 16 август 1951 г., мястото - малкото градче Понт-Сен-Еспри в района Гар в Южна Франция. Преди 70 години това живописно място във френския прованс става сцена на апокалиптична картина. В един обичаен на пръв поглед ден десетки хора започват да се оплакват от странни неразположения, подобни на хранително отравяне. Скоро обаче, в допълнение към симптоми на гадене, силни стомашни болки, повръщане и главоболие, се появяват и други – странни привидения и агонизиращи халюцинации и дори неволни опити за самоубийство. Гледката прилича на масова лудост, обхванала целия град в продължение на дни.

Историята познава случая като „Le Pain Maudit“ – „Прокълнатият хляб“, тъй като години наред за причинител на бедата е обвиняван хлябът от местна пекарна. Според по-съвременна теория върху населението е изпробвано ново химическо вещество, което днес е познато като LSD.

Денят, в който всички полудяха

Тези, които все още си спомнят летния ден на 1951 г. от първо лице, не искат никога повече да виждат гледката отново. Френското градче Пон-Сен-Еспри е засегнато от повсеместни халюцинации, предшествани от силните болки в корема, гадене и повръщане. По време на всеобщата психоза хората получават ужасяващи привидения на изгарящ телата им огън, гигантски растения, увити около телата им и диви зверове, които ги преследват и искат да ги разкъсат. Един мъж дори се хвърля от прозореца на болничната си стая на втория етаж, крещейки „Аз съм самолет“.

На практика целият град изглежда като обезумял. Стотици души попадат в болница, където на много от тях са поставени усмирителни ризи или са връзвани към леглата, за да бъдат държани под контрол. Лекарите са безсилни пред гледката, а знанията им също. Петима от жителите дори умират.

Ситуацията се успокоява след няколко дни, но безсънните нощи на мнозина продължават почти месец след инцидента. Подобен случай не може да бъде подминат. Разследването е поето от френското правителство и група учени, за да се стигне до дъното на това, което се е случило в Понт-Сен-Еспри. Целият град е огледан под лупа, докато накрая се заявява, че причината е установена.

Следствието за масовото натравяне стига до местната пекарна за хляб „Roch Briand“. Смята се, че брашното за хляба било замърсено с отровна гъбичка, срещана в ръжта. Моравото рогче процъфтява върху ръжта при определени климатични условия - и се проявява като големи, виолетови зърна, стърчащи от главата на растението. Именно признаците от натряване с Моравото рогче, наподобявали тези след пиянство и проявените от жителите на Пон-Сен-Еспри симптоми. Зловещият инцидент става познат в пресата като „Le Pain Maudit“ – „Прокълнатият хляб“.

The 1951 Pont-Saint-Esprit mass poisoning has alleged that was part of MKDELTA. Known as Le Pain Maudit, on 15 August 1951, in the small town of Pont-Saint-Esprit in southern France, more than 250 people were involved, including 50 people interned in asylums and 7 deaths. pic.twitter.com/MdB1ilIKrl