Призрачният град на вечния огън: Ужасяващата съдба на Сентралия

И ндустриализацията и урбанизацията са сред най-великите явления на XIX век. Развитието на минното дело, строенето на железници и модерни за времето си фабрики, водят след себе си и заселването на работници от браншовете в тези нови индустриални райони.

Такъв е случаят и с малкото миньорско градче Сентралия в щата Пенсилвания, САЩ. С откриването на първите мини в средата на XIX век Сентралия процъфтява, в него се заселват все повече хора и към края на века там живеят почти 3000 души.

Днес обаче Сентралия e град-призрак - няма хора, почти няма и къщи. След инцидент от пролетта на 1962 г. жителите му напускат града, а тези, които решават да останат, са малцина.

Какво е накарало цял един град да се изсели и защо опустялото място привлича туристи и днес?

60-годишен пожар още тлее под Сентралия

Тъжната история на Сентралия има няколко версии на това как започва всичко. Според едната теория преди 60 години доброволци от местната пожарна трябвало да разчистят район около старите мини, което била рутинна задача. Тогава разчистването ставало със запалване на огън и гасенето му след като работата приключи.

Според втората теория става дума за проблем с отпадъците на града. Изоставен вход на мина или изкопана яма били напълнени незаконно с отпадъци и впоследствие запалени. Която и от версиите да е истина, резултатът е един – огънят не бил напълно потушен и си проправил път надолу към старите минни галерии. Проявената небрежност довежда до подземен пожар в гъстата мрежа от въглищни тунели под града.

Местната управа взима мерки, но нито една от тях не успява да реши проблема, който се задълбочавал с всеки изминал ден. В подземните галерии навлизал въздух, който в комбинация с високата влажност, поддържал пожара и неговото разпространяване продължило.

