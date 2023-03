Мърдерабилия - колекционери харчат стотици хиляди долари, за да притежават вещи на серийни убийци

С ветът е пълен с всякакви чудати колекционери – на всичко, каквото се сетите. От картички, салфетки до безценни произведения на изкуството. Понякога ентусиазмът и влечението на някои колекционери са толкова силни, че са готови да преминат границата - на законното и моралното.

През последните години властите в САЩ отбелязват ръст едно смущаващо хоби и едновременно мащабна бизнес индустрия за стотици хиляди долари, а именно – мърдерабилия. Нарастващата тенденция за свободна търговия на артикули, свързани с някои от най-скандалните престъпници като Чарлс Менсън, „Клоунът“ - Джон Гейси, Ричард Рамирез, канибалите Джефри Дамър и Исей Сагава тревожи много хора отвъд океана. Ето защо.

Хората със странно хоби не смятат себе си за пресъпници

Английската дума murderabilia идва от murder (убийство, убивам) и произхождащата от латинската дума меморабилия – сувенир. За много хора, притежанието на предмети с криминално минало е просто хоби. Начините са сдобиване с подобни предмети са най-често чрез съществуващите сайтове. Както пазаруването във всеки онлайн магазин, така и в тези, лесно се става част от новата колекционерска мода за притежание на вещи, свързани с убийства или насилствени престъпления - от дрехи и оръжия до писма, рисунки и дори до коса, отпечатъци от ръце и... изрязани нокти на ръце.

Няколко странни колекционери споделят в интернет, че в техните очи хобито ми не е по-различно от колекционирането на картички, монети или марки. До момента няма данни притежателите на мърдерабилия да са криминално проявени или да имат престъпни намерения. Те споделят, че това просто им харесва.

Джон Уейн Гейси, семеен бизнесмен от Чикаго, убива 33 млади мъже и погреба повечето от телата в задния двор на дома си през 70-те. В очакване на екзекуцията си в затвора в Илинойс през 1994 г., той рисува над 2000 платна. Още тогава повечето от тези произведения намирит купувачи въпреки техния произход, качество и предмет.

Друг сериен убиец - Ричард Рамирез, известен като „Нощния ловец“, също развива уменията си върху белия лист, докато излежава присъда за 13 убийства и изнасилване на повече от 25 жертви в продължение на две години. В момента портрет на Елвис Пресли от Гейси и рисунка на ръката на Рамирез са притежание на жена, медицински работник от Бостън, която споделя за usnews.com, че „никога не е убивала никого и никога дори не е мислила за това".

По-голямо престъпление, по-скъпа стока

Истината в този бизнес е, че колкото по-голямо е престъплението и колкото по-разпознаваемо е името на престъпника, толкова по-висока е стойността на стоката. Рамирез умира от усложнения, свързани с рак на кръвта през 2013 г. в калифорнийски затвор, което повишава в пъти стойността на произведенията му. Друг подобен случай е възродилата се черна популярност на серийния убиец Джефри Дамър след успеха на филма на американската стрийминг компания Netflix. След пускането на епизодите специализиран онлайн магазин за мърдерабилия обявява за продажба емблематичните очила, които той носи в затвора.

Тейлър Джеймс, който управлява въпросният сайт за „редки и единствени по рода си предмети от света на истинската престъпност и култове“ казва пред tmz.com, че е готов да се раздели със затворническите очила на серийния убиец срещу 150 хил. долара.

Джеймс разказва също, че се е сдобил преди няколко години и с куп други сувенири като неговата библия, оригинални семейни снимки и куп документи след като с него се е свързала бивша икономка на бащата на затворника. Тейлър се съгласил да управлява и продава колекцията чрез своя уебсайт срещу част от печалбата. За разлика от другите вещи, затворническите очила не са публикувани на уебсайта, но заинтересованите могат да се свържат директно с неговия собственик.

Купуването и продажбата е законнa. A моралнa ли е?

В много щати е въведен т. нар. закон за „Синът на Сам“ (Son of Sam), който не позволява на извършителите на престъпления да натрупват печалби от книги или филми. Наречен на прочут сериен убиец в щата Ню Йорк, законът изисква всички печалби, спечелени от творби за извършено престъпление, да се споделят с жертвите. Тези законови пречки обаче не засягат не засягат бизнеса с мърдерабилия.

Междувременно, защитниците на продажбите на предмети, най-често самите дилъри, защитават правото си на свобода на словото. Според тях този бизнес не е по-различен от продажба на книги, писани по истински престъпления, печалба от документални филми, отново по реални криминални случаи или дори експонатите в Националния музей на престъплението във Вашингтон, който показва картини на Гейси, Фолксвагенът на Тед Бънди и много др. "Ако не ви харесва, не го купувайте", казва един от собственици на сайт за продажба на затворнически вещи пред wtkr.com

“You only find the bodies that a serial killer wants you to find. There’s plenty more you’ll never find.” - Ted Bundy pic.twitter.com/mRUu0pkwoM