Ненавиждана от властта, обичана от народа: Коя е "Червената херцогиня" Луиса де Толедо

И спания, 1936 г. В страната бушува гражданска война. Три години по-късно Испания се намира под авторитарното управление на генерал Франсиско Франко. Настъпват тежки времена на репресии и преследвания, ограничаване на човешките права, екзекуции и арести без съд и присъда.

По същото време в малкия крайбрежен град Ещорил в Португалия се ражда единственото дете в едно от най-видните и стари аристократични фамилии в Испания. Малката Луиса Изабел Алварес де Толедо живее със семейството си в Португалия, където е заточено по време на гражданската война, след което се завръщат в семейния палат Медина Сидония в Санлукар де Барамеда.

След време дребната и слаба бъдеща херцогиня Де Толедо ще шашне света с доблестта си да пише провокаторски книги, да организира смели демонстрации за социална справедливост и да говори открито за хомосексуалността във времена, когато всичко това е забранено.

Черната овца на аристокрацията

Както подобава на една млада дама, Луиса де Толедо прави първите си стъпки сред висшето общество след навършване на пълнолетието си. Скоро обаче всички очаквания за спазване на благоприличие и добри обноски в аристократичните среди, ще бъдат сринати. Възпитанието под строгите правила на висшата класа не е в състояние да спре младата девойка да покаже коя е и какво иска от живота.

Съдбата на младата аристократка е предначертана като на всяко друго дете с подобен произход - да получи добро образование, да сключи брак с мъж с потекло, да бъде пример за добра майка и съпруга. Но както ще стане ясно, младата херцогиня е намислила друго.

Въпреки крехката си възраст и сериозно обществено положение, бунтарката не се притеснява да говори открито за своите атеистични разбирания и цялостното ѝ отношение към религията. Нищо чудно, че е изключена от няколко манастирски училища, което значително уронва престижа на семейството ѝ.

Очаквано тя се омъжва за благородник, преди да е навършила 20 години, а черната ѝ сватбена рокля не носи добър късмет на младото семейство. Въпреки че със съпруга си имат три деца (две момчета и едно момиче), бракът им трае едва пет години. Официално по това време разводът в страната не е законен, затова те са само разделени.

Испанците я обичаха, Франко - не

През 40-те години на миналия век по-голямата част от Испания гладува вследствие на гражданска война и установения режим в страната. В този труден момент фамилия Де Толедо помагат на бедните да преживеят, което се приема по-скоро като задължение, но това възпитава в Луиса силно чувство за социална отговорност и справедливост.

Вкопаното в нея силно чувство на дълг към нуждаещите се я кара след години да раздаде голяма част от наследствените си земи в полза на земеделски кооперации. Така херцогинята лишава собствените си наследници от имуществото, което им се полага.

Hours before her own death in 2008 Luisa Álvarez de Toledo, Duchess of Medina Sidonia (known as the Red Duchess due to her political leanings) married her secretary and long-time partner Liliane Dahlmann - the first same-sex marriage in Spain involving an aristocrat! 🏳️‍🌈#history pic.twitter.com/PTqD5qvjEL