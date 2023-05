Холивудско кино по севернокорейски – отвлечен режисьор показва първата целувка на екран и социалистическата „Годзила“

З наете ли, че Ким Чен Ир, бащата на настоящия върховен лидер на Северна Корея - Ким Чен Ун, имал над 200 официални титли, стотици учени, които да следят перфектния му хранителен режим за по-дълъг живот и колекция от над 20 000 видеокасети и DVD-та със Западно кино. Последното е наистина впечатляващо и говори, че севернокорейският диктатор е бил истински филмов маниак.

However, I would be remiss not to tell you about PULGASARI— North Korea's anti-Western Godzilla knock off. pic.twitter.com/N5vEK3HhOT — SCHIZOTOPIA.POD (@BrainOrigami) October 14, 2021

Разбирайки, че сред любимите му екранизации са били филми като „Рамбо“, „Петък 13-ти“ и всичко с участието на Елизабет Тейлър, става ясно, че Ким Чен Ир не е бил страстен любител на родното кино. Дори напротив – смятал го е за скучно и еднообразно и че трябва да претърпи сериозна реформа. Самият Ким Чен Ир взима дейно участие в съставяне на сценарии и сюжети за филми, пише пиеси, както и книга-наръчник „За изкуството на киното“. Под влияние на Холивуд и партийната идеология, Ким Чен Ир търси начин да осъвремени киното и създаде филмова индустрия, които да подобрят възприятията на развитите страни за Северна Корея, но има един основен проблем - липсват добри режисьори, които да реализират идеите му.

We all heard about Stanley Kubrick’s obsession with, and dedication to, his art.



But all that is just child’s play compared to how far The Great Leader Kim Jong Il would go to make the films he loves.



North Korean Cinema | Johnny Harris | 31 Minutes | https://t.co/mceYIOpy9i pic.twitter.com/7knTIfC5IK — bawalsakti™ (@bawalsakti) May 11, 2023

В същото време на юг - в Сеул, хората се радват на завладяващото и модерно кино на успяващия режисьор Шин Санг-ок, който освен с блестящите си филми, се радва и на щастливия си брак с пленителната и също толкова успяваща актриса Чой Юн-хи. В последствие пътищата на съпрузите се разделят, но отново се събират през 1978 г., когато севернокорейското разузнаване ги отвежда насилствено в съседен Пхенян. Може би вече се досещате защо.

Необичайното отвличане

Първоначално не се говори за отвличане, тъй като след пътуване до Хонконг, където да обсъди участието си във филма „Маково цвете“, изчезва само Чой – вече бившата съпруга на режисьора. След нея, с качулка на главата, напоена с упойващо вещество, в Северна Корея е отведен и Шин Санг-ок.

По заповед на сина на тогавашния диктатор Ким Ир Сен, Шин Санг-ок е принуден да работи, за да модернизира закостенялото и безинтересно филмово изкуство в страната, за което да допринесат красотата и таланта на неговата бивша спътница в живота - Чой.

Твърди се, че първоначално на режисьора е наредено да създава пропагандни филми за Корейската работническа партия, но тъй като отказва, е затворен за четири години в затвор като живее в изключително трудни условия.

След четиригодишното „недружелюбно“ пребиваване в Северна Корея двамата бивши съпрузи най-накрая са изправени пред партийния и държавен ръководител със задача. Диктаторът се оплаква от лошото качество на севернокорейското кино и дава разрешението си на пленения режисьор да реализира идеите си в името на изкуството. Този път Шин приема и двамата получават голямо имение, където да живеят и луксозен западен автомобил на тяхно разположение.

Северокорейската „Годзила“

По време пленничеството си в страната Шин и Чой са съответно създател и водеща актриса в филми, продуцирани от самия Ким Чен Ир. През годините в Северна Корея те правят съвместно общо седем филма като „Сол“ („Salt“) и „Приказка за Шим Чонг“ („The Tale of Shim Chong“), като Юн-хи играе в четири от тях. Техните усилия явно дават резултати и получават международно признание. Макар и на Московския филмов фестивал, Чой печели награда за главна женска роля за участието си в „Сол“, а „Любов, любов, моя любов“ („Love, Love, My Love“) за първи път показва целувка на севернокорейски екран.

PULGASARI (🇰🇵 KP, '85) North Korea's infamous "Godzilla film". Impressive SFX, large-scale action scenes, & quality direction. Monster is goofier + plot far more bonkers than expected. A truly fascinating film with a crazy 'making of' story; both worth checking out.



SCORE: 6/10 pic.twitter.com/v3gwZsNseH — Short Movie & TV Reviews 🎬 (@ParagraphFilms) August 26, 2021

Безспорно най-известният филм от този период, смятан за перла в короната на севернокорейското кино, е „Пулгасари“ - екшън филм с безпрецедентен и неограничен филмов бюджет, заснет 1985 г. Ако към днешна дата ви се стори странен, често хаотичен и нелогичен, то за времето си той е бил истински хит. Филмът се съсредоточава около едноименна лента от Южна Корея от 1962 г., който сега трябва да се заснеме на север.

Действието във филма се развива във феодална Корея, където предимно селското население са подложени на глад, лишения и робски труд. Стар ковач, изпратен в затвора заради дързостта да защити народа си, създава малко оризово чудовище и моли боговете да превърнат фигурката в живо същество, което да защитава хората. Създанието оживява от кръвта на дъщерята на ковача, превръщайки се в гигантски металояден звяр, което наричат Пулгасари.

След победа над феодалния владетел, режисьорът решава да обърка зрителите с нов сюжет, в който Пуласари се превръща от приятел в опасност за хората. В крайна сметка филмът завършва трагично със саможертвата на главната героиня и Пулгасари, но щастливо за изстрадалия народ.

„Пулгасари“ печели Ким Ир Сен, както и известна популярност през годините, не само заради работата на режисьора, но и поради историята на неговото отвличане. Това е и последният филм, режисиран от Шин, преди той и Чой да избягат.

Планът за бягство

През цялото време в плен Санг-ок се опитва да избяга от страната и режима, но е залавян, за което излежава четиригодишна присъда в затворнически лагер за мъже след два неуспешни опита за бягство.

През 1986 г. Санг-ок и Юн-хи обсъждат заснемането на филм за “Чингис хан“ и успяват да убедят Ким Ир Сен, че за да създадат още по-качествени филми, които в същото време да пожънат успехи и на запад, трябва да заминат за Европа. Така година след приключване на снимките на „Пулгасари“ заминават за Виена, но разбира се както и в Пхенян, така и там са строго охранявани и следвани от охрана.

In 1978, North Korean dictator Kim Jong Il kidnapped a famous actress and a movie director and forced them to make films for him to gain global recognition for North Korea's movie industry. They included a North Korean Godzilla knock-off called Pulgasari https://t.co/Vxl31Se6WM pic.twitter.com/VsKgzHByAu — Trivia Encyclopedia (@edpearce080759) May 23, 2022

Въпреки страха от агентите на Ким, Санг-ок и Юн-хи успяват да избягат с такси и стигат до американското посолство в града. След като разказват историята си, американските власти им предлагат убежище, а по- късно заминават за САЩ, където живеят под закрилата на ЦРУ. Завръщат в Южна Корея през 1999 г.

Типично в пропагандния си стил, Пхенян официално отрича отвличането, заявявайки, че Санг-ок и Юн-хи са се преместили да работят в тамошната филмовата индустрия доброволно. Според разпространената от режима информацията Шин е избягал в Северна Корея, разочарован от правителството в собствената си страна.

