Ужасяващият филм „Екзорсистът“, създаден по истинския случай на блестящ инженер от НАСА

С помняте си „Екзорсистът“ - култовия филм на ужасите от 73-та година, в който тийнейджърка е обладана от мистериозно същество, а майка ѝ отчаяно търси за помощ двама свещеници в опит да спаси дъщеря си.

Оказва се, че първият номиниран за "Оскар" филм на ужасите е вдъхновен от смразяваща история на момче от Котидж Сити, Мериленд, на което в края на 40-те години на миналия век свещеници извършват серия от екзорсизми. Бъдещият инженер на НАСА Роналд Едуин Хънкелер дълги години крие истината, че е бил подложен на екзорсизъм два пъти, заради което живее своя „втори ужас“ да не бъде разпознат.

Странни шумове и движещи се мебели в присъствието на момчето

Роналд било проблемно момче, родено през 1935 г. в изключително религиозно семейство от средната класа в Котидж Сити. В дома им започва да се случват паранормални неща, свързани с момчето, когато то е само на 14 - тропащи и драскащи звуци зад стените на спалнята му, движещи се предмети и мебели в дома.

Говори се, че Хънкелер е бил въвлечен и участвал е паранормални дейности от своята леля Тили (любител на окултизма). Тя дори му показала как да борави с дъската Уиджа, използвана за получаване на съобщения от света на духовете от медиуми по време на сеанс. Майката на момчето се опасява, че именно след нейната смърт започват да чуват стряскащите звуци изпод дъските на дървения под. Малкото момче показва промени в поведението си, които се оказват достатъчно тревожни, че родителите му да потърсят помощ. Лекарите безпомощно гадаят каква е диагнозата, но не могат да открият нищо смущаващо.

Семейният свещеник на семейството - преподобният Лутър Шулце, описва със смразяващи подробности страховито демонично присъствие, на което е бил свидетел, в писмо до Лабораторията по парапсихология в университета Дюк, Северна Каролина, през март 1949 г. В него той обяснява за необикновените случки - как столовете в дома се движат заедно с Хънкелер, как леглото му се разклаща всеки път щом той легне в него и как подът на къщата е наранен от постоянното плъзгане на тежките мебели. В писмото си Шулце описва и как вижда картината на Исус Христос, окачена на стената, да трепери в присъствието на младежа.

След като серия от медицински и психологически тестове не успяват да открият нищо необичайно, семейството му се обръща към йезуитския свещеник Уилям Боудерн. Той провежда повече от 20 ритуала за екзорсизъм в рамките на три месеца, с което се смята, че младият Хънкелер най-накрая е освободен от злия дух. Пишейки в дневника си на 10 март 1949 г., Боудерн отбелязва как Хънкелер навлиза в състояние, подобно на транс, докато 14 свидетели наблюдават всичко по време на един от неговите екзорсизми.

Демонът изписвал съобщения върху тялото му

Семейството решава да отведе малкото си момче в Сейнт Луис, Мисури, за да бъде лекуван от демоничното обладаване. По спомени на свещеника една вечер думата „Луи“ била изписана на гърдите на момчето с тъмночервени драскотини. Това се случило отново, когато семейството обсъждало въпроса относно деня на заминаване - думата „събота“ се появила на бедрото на момчето. И пак, когато се заговорило за продължителността на техния престой в Сейнт Луис - „три седмици и половина“. По това време майката държи сина си под строг надзор и казва, че драскотините се появили без никакво движение на ръцете на момчето.

В крайна сметка Хънкелер е отведен в Сейнт Луис, за изгонване на злите духове. Младежът е приет в болницата на братята Алексиан на 21 март 1949 г. Близо месец по-късно Роналд изпада в яростен изблик - крещи ругатни и изрича фрази на латински, докато йезуитските свещеници са провеждали ритуалите за изгонване на демона от тялото му. След изпитанието Хънкелер и семейството му избират да се пазят от светлината на прожекторите след като техният случай се появява в пресата.

Още дълги години в ужас

Случаят на момчето от Котидж Сити се пази в тайна дълго време като десетилетия момчето било известно само с псевдонимите "Роланд Доу" или "Роби Манхайм". В последните години Роналд Хънкелер стана известен повече като реалното вдъхновение на „Екзорсистът“, отколкото със свой значим принос към космическата наука.

Като инженер от НАСА, той е признат за създаването на специална технология за космическите мисии „Аполо“ през 60-те години на миналия век, която патентова на свое име. Откритието помага на панелите на космическите совалки да издържат на екстремно високите температури при полет в атмосферата, допринасяйки значимо да опитите на агенцията да изпрати американски астронавти на Луната през 1969 г.

