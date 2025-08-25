България

Събарят над 100 незаконни постройки в Стара Загора

Мащабната акция се финансира изцяло от общината

25 август 2025, 12:21
Събарят над 100 незаконни постройки в Стара Загора
Източник: БТА

О бщо 101 незаконни постройки край старозагорския квартал „Лозенец“ ще бъдат премахнати. Преди седмата поред такава акция на Община Стара Загора, доброволно са премахнати 14 постройки преди няколко месеца, а има други 30, които очакват решение на съда по процедура на обжалване. Това съобщи кметът на града Живко Тодоров непосредствено преди началото на процедурата.

Източник: БТА

Тодоров каза, че политиката на Община Стара Загора по премахване на незаконното строителство продължава и до момента са премахнати общо 450 незаконни постройки в квартал „Лозенец“.

„Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. В момента имаме издадени 150 заповеди за премахване на незаконни постройки. Това е най-големият етап на премахване на такива и след него ще остане само законна част в квартала“, посочи кметът.

Той обясни, че процедурата е проведена по най-добрия възможен начин и е започнала през януари.

„Всички хора са уведомени достатъчно рано. Минаха социални служители, минаха и от полицията, за да опишат всички хора, които са тук. „Това, което ще премахваме днес, е извън регулацията на града и върху тези терени, на които се намират тези постройки, няма как да има каквото и да било строителство. Отделно, те са върху държавен горски фонд. Хората, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани и към водопровода. Те не плащат, не са абонати на ВиК. По този начин се ощетяват всички останали абонати в града“, добави Живко Тодоров.

Източник: БТА

Кметът обясни, че според нормативните актове на държавата узаконяването на подобни постройки е невъзможно и посочи, че освен незаконно присъединяване към водопроводната мрежа има сигнали и за продажба на ток от страна на местни тартори.

„Тези къщи се свързват незаконно към електрическата мрежа и получават ток на по-висока цена от страна на тези, които са част от мрежата. Така ги държат и в определени зависимости, които ще прекратим днес“, посочи кметът и допълни, че след днешната акция ще бъдат премахнати последните незаконни къщи в района.

Живко Тодоров съобщи, че към този момент шест семейства са поискали да бъдат настанени в общински жилища, а Общината има готовност да подкрепи и други, които отговарят на изискванията за това.

Живко Тодоров коментира, че с премахването на вече общо над 550 незаконни постройки се слага реален край на тази практика.

„След години хората ще разберат, че тази политика е била правилна, защото в други градове, в които това не се прави от кметовете, ще има огромни проблеми с гетата, които са се оформили там, с плащането на сметки и въобще с много други социални проблеми, които се отварят с незаконното строителство“, каза кметът.

Източник: БТА

За хората, които живеят законно в квартал „Лозенец“, плащат данъците и сметките си, е разработен проект за ново водоснабдяване и канализация, както и ремонт на уличната мрежа, съобщи още кметът на Стара Загора. Територията, която бъде разчистена и е част от държавния горски фонд, ще бъде залесена и ще се превърне отново в гора, каквато е била през годините, заяви още Живко Тодоров.

След брифинга на кмета започна и самата акция по събаряне на незаконните постройки, а за осигуряване на обществения ред и безопасността на жителите в нея се включиха над 100 души жандармерия, както и служители на администрацията.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
Стара Загора незаконни постройки
Последвайте ни
Родилка почина в болница в Русе

Родилка почина в болница в Русе

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

В цели сектори се освобождават работници

В цели сектори се освобождават работници

pariteni.bg
Nio се бори за оцеляването си

Nio се бори за оцеляването си

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 2 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 6 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 2 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 6 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разтърсващи изповеди и нови атрактивни участници в „Диви и красиви“

Разтърсващи изповеди и нови атрактивни участници в „Диви и красиви“

Свят Преди 21 минути

Какви съкровени тайни и любовни разочарования крият мъжете и жените

Синът на звезда от "Живите мъртви" е арестуван за домашно насилие

Синът на звезда от "Живите мъртви" е арестуван за домашно насилие

Свят Преди 37 минути

По данни на полицейски източници, Мингус я е ударил в крака, причинил зачервяване, след което я е душил и съборил на земята

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в събота, пострадалият е с дълбока рана на ръката

<p>Зеленски благодари на Тръмп за &quot;милите думи&quot;</p>

Зеленски благодари на Тръмп за "милите думи" по случай Деня на независимостта на Украйна

Свят Преди 1 час

Вашингтон продължава усилията си да посредничи за сключването на сделка за прекратяване на войната в Украйна

<p>Семейната тайна на Хелън Мирън: Защо баща ѝ сменя фамилното име</p>

Хелън Мирън за смяната на името ѝ : „Един ден бях Миронов, на следващия – Мирън“

Любопитно Преди 1 час

Бащата на емблематичната актриса променя руската фамилия на семейството, за да се впишат по-добре във Великобритания

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. в понеделник сутрин

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Любопитно Преди 1 час

Помислете за Дивия запад и вероятно веднага си представяте каубои, шерифи и престъпници

<p>Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби: &bdquo;Чувствам се наполовина жив&ldquo;</p>

Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби говори в съда: „Чувствам се наполовина жив“

Свят Преди 2 часа

Ерин Патерсън покани свои роднини на обяд, включващ телешко „Уелингтън“, който по-късно се оказа отровен с гъби „смъртоносна шапка“

Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

Свят Преди 2 часа

Фактът, че президентът на САЩ има нужда от свидетелство за добър морал от осъдена престъпничка, е повече от показателен

Снимката е архивна

Гърция издаде предупреждение за висок риск от горски пожари за пет острова

Свят Преди 2 часа

Гражданите са призовани да не палят суха растителност и да избягват работата с машини, които могат да причинят искри

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Пари Преди 2 часа

Журналистът Владимир Митев сравни ситуацията с „махмурлук след дълго парти на правителствени разходи“

<p>Европейският финансов регулатор разкри причина за липсата на евро банкови гиганти</p>

Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа

Свят Преди 2 часа

Целта на ЕС за изграждане на единна финансова система зависи от появата на по-големи паневропейски банки, но държавите членки възпрепятстват сливанията

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Любопитно Преди 2 часа

Мартин Владимиров от Happy стана първият българин, удостоен с отличие Куроoби (KUROOBI) Дан по суши - признание, сравнимо с черните колани в бойните изкуства и символ на най-високото майсторство

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Пари Преди 3 часа

Съвременната технология е внедрена от Икономическия и социален съвет в България

<p>Кой заема работните местата на младите българи?</p>

Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?

България Преди 3 часа

Необразованите и нискоквалифицираните губят позиции на пазара

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Новата прическа на Кейт Мидълтън породи коментари

Edna.bg

С какво се занимава синът на Лиса Кудроу днес

Edna.bg

Арсенал преговаря с Порто за продажбата на защитник

Gong.bg

Лоши новини за Арсенал и Букайо Сака

Gong.bg

21-годишна родилка почина в болница в Русе

Nova.bg

Катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево, единият шофьор - с 2,24 промила

Nova.bg