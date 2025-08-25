Събарят над 100 незаконни постройки в Стара Загора

О бщо 101 незаконни постройки край старозагорския квартал „Лозенец“ ще бъдат премахнати. Преди седмата поред такава акция на Община Стара Загора, доброволно са премахнати 14 постройки преди няколко месеца, а има други 30, които очакват решение на съда по процедура на обжалване. Това съобщи кметът на града Живко Тодоров непосредствено преди началото на процедурата.
Тодоров каза, че политиката на Община Стара Загора по премахване на незаконното строителство продължава и до момента са премахнати общо 450 незаконни постройки в квартал „Лозенец“.
„Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. В момента имаме издадени 150 заповеди за премахване на незаконни постройки. Това е най-големият етап на премахване на такива и след него ще остане само законна част в квартала“, посочи кметът.
Той обясни, че процедурата е проведена по най-добрия възможен начин и е започнала през януари.
„Всички хора са уведомени достатъчно рано. Минаха социални служители, минаха и от полицията, за да опишат всички хора, които са тук. „Това, което ще премахваме днес, е извън регулацията на града и върху тези терени, на които се намират тези постройки, няма как да има каквото и да било строителство. Отделно, те са върху държавен горски фонд. Хората, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани и към водопровода. Те не плащат, не са абонати на ВиК. По този начин се ощетяват всички останали абонати в града“, добави Живко Тодоров.
Кметът обясни, че според нормативните актове на държавата узаконяването на подобни постройки е невъзможно и посочи, че освен незаконно присъединяване към водопроводната мрежа има сигнали и за продажба на ток от страна на местни тартори.
„Тези къщи се свързват незаконно към електрическата мрежа и получават ток на по-висока цена от страна на тези, които са част от мрежата. Така ги държат и в определени зависимости, които ще прекратим днес“, посочи кметът и допълни, че след днешната акция ще бъдат премахнати последните незаконни къщи в района.
Живко Тодоров съобщи, че към този момент шест семейства са поискали да бъдат настанени в общински жилища, а Общината има готовност да подкрепи и други, които отговарят на изискванията за това.
Живко Тодоров коментира, че с премахването на вече общо над 550 незаконни постройки се слага реален край на тази практика.
„След години хората ще разберат, че тази политика е била правилна, защото в други градове, в които това не се прави от кметовете, ще има огромни проблеми с гетата, които са се оформили там, с плащането на сметки и въобще с много други социални проблеми, които се отварят с незаконното строителство“, каза кметът.
За хората, които живеят законно в квартал „Лозенец“, плащат данъците и сметките си, е разработен проект за ново водоснабдяване и канализация, както и ремонт на уличната мрежа, съобщи още кметът на Стара Загора. Територията, която бъде разчистена и е част от държавния горски фонд, ще бъде залесена и ще се превърне отново в гора, каквато е била през годините, заяви още Живко Тодоров.
След брифинга на кмета започна и самата акция по събаряне на незаконните постройки, а за осигуряване на обществения ред и безопасността на жителите в нея се включиха над 100 души жандармерия, както и служители на администрацията.