Събарят над 100 незаконни постройки в Стара Загора

О бщо 101 незаконни постройки край старозагорския квартал „Лозенец“ ще бъдат премахнати. Преди седмата поред такава акция на Община Стара Загора, доброволно са премахнати 14 постройки преди няколко месеца, а има други 30, които очакват решение на съда по процедура на обжалване. Това съобщи кметът на града Живко Тодоров непосредствено преди началото на процедурата.

Източник: БТА

Тодоров каза, че политиката на Община Стара Загора по премахване на незаконното строителство продължава и до момента са премахнати общо 450 незаконни постройки в квартал „Лозенец“.

„Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. В момента имаме издадени 150 заповеди за премахване на незаконни постройки. Това е най-големият етап на премахване на такива и след него ще остане само законна част в квартала“, посочи кметът.

Той обясни, че процедурата е проведена по най-добрия възможен начин и е започнала през януари.

„Всички хора са уведомени достатъчно рано. Минаха социални служители, минаха и от полицията, за да опишат всички хора, които са тук. „Това, което ще премахваме днес, е извън регулацията на града и върху тези терени, на които се намират тези постройки, няма как да има каквото и да било строителство. Отделно, те са върху държавен горски фонд. Хората, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани и към водопровода. Те не плащат, не са абонати на ВиК. По този начин се ощетяват всички останали абонати в града“, добави Живко Тодоров.

Кметът обясни, че според нормативните актове на държавата узаконяването на подобни постройки е невъзможно и посочи, че освен незаконно присъединяване към водопроводната мрежа има сигнали и за продажба на ток от страна на местни тартори.

„Тези къщи се свързват незаконно към електрическата мрежа и получават ток на по-висока цена от страна на тези, които са част от мрежата. Така ги държат и в определени зависимости, които ще прекратим днес“, посочи кметът и допълни, че след днешната акция ще бъдат премахнати последните незаконни къщи в района.

Живко Тодоров съобщи, че към този момент шест семейства са поискали да бъдат настанени в общински жилища, а Общината има готовност да подкрепи и други, които отговарят на изискванията за това.

Живко Тодоров коментира, че с премахването на вече общо над 550 незаконни постройки се слага реален край на тази практика.

„След години хората ще разберат, че тази политика е била правилна, защото в други градове, в които това не се прави от кметовете, ще има огромни проблеми с гетата, които са се оформили там, с плащането на сметки и въобще с много други социални проблеми, които се отварят с незаконното строителство“, каза кметът.

За хората, които живеят законно в квартал „Лозенец“, плащат данъците и сметките си, е разработен проект за ново водоснабдяване и канализация, както и ремонт на уличната мрежа, съобщи още кметът на Стара Загора. Територията, която бъде разчистена и е част от държавния горски фонд, ще бъде залесена и ще се превърне отново в гора, каквато е била през годините, заяви още Живко Тодоров.

След брифинга на кмета започна и самата акция по събаряне на незаконните постройки, а за осигуряване на обществения ред и безопасността на жителите в нея се включиха над 100 души жандармерия, както и служители на администрацията.