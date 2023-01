Мит или истина: Бродили ли са великани по българските земи?

С ъс сигурност всеки е чувал истории за титани и великани – за Прометей, дал огъня на хората, за филистимеца Голиат, победен от малкото момче Давид, великанът от приказката за Джак и бобеното зърно и много други. Великаните са срещани като персонажи в митове, легенди и приказки от всички краища на света – има ги в скандинавската, римската и гръцката митологии.

От научна гледна точка на много места по света са откривани артефакти и скелети, които показват, че наистина в древни времена са съществували доста високи хора, но все още се водят спорове дали описаните в митологиите гиганти наистина са вървели по Земята.

The Ancient #Giants who ruled the Earth:#Giant #Skeletons of an ancient "human race" have been excavated around the world, lending credence to the strange stories of #Nephilim (#Fallen #Angels) in ancient texts#Bible #Apocrypha #Enoch #Genesis #Hybrids #Anunnaki #Enki #Enlil pic.twitter.com/Bf7i32zPAx