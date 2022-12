Сестрите Фокс: Как една зловеща детска игра стана религиозно движение

П рофесията медиум е добре позната, а “разговарянето” с духове се практикува от векове. Оказва се в САЩ има град на медиумите - хора, които могат да комуникират с душѝ от отвъдния свят. Малкото градче Лили Дейл, щата Ню Йорк, възникнало в края на XIX век и носещо името на близкото езеро с цъфтящи лилии, се слави с феноменалните способности на своите жители.

Лили Дейл - мистичният град на призраци и медиуми

Голяма част от тях твърдят, че притежават свръхестествени възможности да контактуват с мъртвите и практикуват медиумизъм и духовно изцеление. И днес хиляди хора годишно посещават Лили Дейл, за да присъстват на публични демонстрации и сеанси с медиуми, на които да открият отговори, които търсят или да “чуят” техен покоен близък човек.

Градът на медиумите и основаването на една от най-големите духовни общности на XIX век - тази на спиритуалистите, има интересна предистория, която тръгва от стаята и въображението на две тийнейджърки.

Зловеща детска игра прераства в масово движение

През 1848 г. Маги (Маргарета) и Кейт Фокс, тийнейджърки на 14 и 11 години, живеели във ферма в Хайдсвил край Ню Йорк. Един ден развълнувано разказали на свои съседи странна история, която се случвала последните няколко нощи в детската им стая. Според разказа им те “разговаряли” с дух на погребан в мазето им търговец чрез почуквания по стените и мебелите на къщата.

Congrats to @LilyDaleInc on a recent Action Grant for "The Spirit Rooms of Lily Dale," a documentary #film about Susan B. Anthony, the Fox Sisters, and Mae West and their links to #spiritualism, Lily Dale, and women’s rights. #HumanitiesMatter @RepTomReed #womensuffrage pic.twitter.com/XiqhN6Bj2d — Humanities New York (@humanitiesny) June 14, 2021

Въпреки скептицизма си, съседка се съгласила да последва малките момичета в дома им и да се увери дали момичетата казват истината. Маги и Кейт започнали демонстрацията с думите: “Сега преброй до пет“ и в стаята се чули пет потропвания. Последвал още един въпрос - на колко години е съседката. Последвали нови тридесет и три почуквания.

Предполагайки, че странните шумове наистина идват от дома им, семейството на Маги и Кейт Фокс напуска малката си къщичка в Хайдсвил, а двете момичета били изпратени да живея с по-голямата си сестра Лиа Фокс в близкото градче Рочестър. Историята на двете момичета бързо се разпространява из местните, като най-впечатлени са Айзък и Ейми Пост. По тяхна инициатива жители на Рочестър, запалени по историята на сестрите Фокс, посещават изоставената семейна къщичка, за да проверят истана ли са разказите на момичетата. Казва се, че в мазето на дома открили кичури коса и кости, което сякаш било доказателство на твърденията за убития мъж.

Нещо повече, за да изпитат техните умения, семейство Пост поканили трите сестри в дома си, в очакване да видят дали медиумите могат да общуват с духове на друго място. Най-голямата - Лиа, също демонстрирала свръхестествени възможности, като успяла да влезе в контакт с наскоро починалата дъщеря на Айзък и Ейми. Изумени от дарбата на момичетата, семейство Пост решава, че трябва да направят този феномен достояние на повече хора. Така наемат голяма зала в Рочестър, в която събират четиристотин души, пред които също да проявят умението за контактуване духове.

Видни нюйоркчани се запалват по Спиритуализма

Изглежда публичната изява в Рочестър също е завършила с успех, тъй като новината стига до Ню Йорк и гадателя Андрю Джаксън Дейвис, който също кани сестрите Фокс в дома си. С помощта на Дейвис наемат зала в известен хотел в града, където срещу сума от един долар провеждат групови сеанси. Въпреки широкия скептицизъм и очернящи публикации в пресата, залите се пълнят с хора, а сред посетителите се посочват видни за времето си нюйоркчани - интелектуалци, влиятелни личности и дори известният писател и поет Джеймс Фенимор Купър, автор на “Последният мохикан”.

with the Lily Dale community and the Fox Sisters playing a defining role in the movement's development.



The Fox sisters were three sisters from New York who played an important role in the creation of Spiritualism: Leah (April 8, 1813 – November 1, 1890), Margaretta (also pic.twitter.com/DHS81wo2v2 — David Cranmer Underdown (@DavidCranmerUn1) January 22, 2022

Скоро заедно успяват да привлекат още хора към движението на Спиритуализма, а сеансите стават достъпни за все повече вярващи. Така срещите между живи и мъртви се превръща в доходоносното начинание, което оставя Лиа в Ню Йорк, а по-малките сестри тръгват на обиколка из градовете Кливланд, Синсинати, Кълъмбъс, Сейнт Луис и др.

На една от срещите им присъства и изследователят Илайжа Кент Кейн, който смятал сестрите за измамници и изразявал редица хипотези за странните звуци, но всички без доказателства. Въпреки скептицизма си и голямата възрастова разлика, Кейн е пленен от чара на Маги, за която по-късно се жени. Върл противник на заниманието на Маги, Кейн се опитва и успява да я изведе от Кръга на спиритуалистите, за да получи добро образование и дори да приеме католицизма. След само пет години брак, 13 години по-възрастният Кейн умира, а Маги е отхвърлена от семейството му.

Другата сестра – Кейт, също се омъжва, но за спиритуалист и продължава да развива своите медиумни умения. С годините успява да развие дарбата да “превежда” две духовни съобщения едновременно - докато пише едното, произнася друго на глас. Съдбите и на двете обаче ги водят до проблеми с алкохола и раздор в отношенията с Лиа.

Дългоочакваното разобличение

Разклатена от житейските изпитания и яростта към Лиа и други водещи спиритуалисти, Маги дава едно дългоочаквано признание, за което получава и добро парично възнаграждение. На 21 октомври 1888 г. вестник New York World публикува интервю с Маги Фокс след нейното появяване в Нюйоркската музикална академия и публично изобличение на Спиритуализма и неговата мисия. Кейт планирала да бъде в публиката в подкрепа на сестра си.

Маргарета разказала как невинната им детска игра прераснала в голяма измама - почукванията, които се чували като съобщение от призрак, всъщност били от пукане на кокалчетата на пръстите на краката. Признанието довършила с демонстрация като свалила обувката си на десния крак и го поставила върху дървен стол. След това започнала да издава вече познатите звуци.

За да се защити, Маги обвинила сестра си Лиа, че знаела истината, но експлоатирала по-малките си сестри, за да продължат доходоносното занимание. Дали заради съсипаната им репутация или поради друга причина, Маги се отрича от признанието си след година, но вече е късно.

Lily Dale, Founder by the infamous Fox sisters. Now is a spiritualist resort. Home to many psychics. Want to visit? pic.twitter.com/FLeWxqQhRq — Ween Haze (@WVParanormal) December 8, 2014

Маги никога не се помирява със сестра си Лиа, която умира през 1890 г. Кейт умира две години по-късно, докато все още пие, а Маги през март 1893 г.

Спиритуализмът оцелява

Въпреки провала на момичетата и съсипаните им животи, Спиритуализмът “оцелява” и по-късно се сформира Национална спиритуална асоциация. Нещо повече, според някои данни Спиритуалисткото движение достига своя връх в края на XIX век с повече от осем милиона последователи в Съединените щати и Европа.

Днес в Лили Дейл още си спомнят за Маги и Кейт. Малка паметна плоча, поставена на мястото, където някога се е намирала малката къща на семейство Фокс, е поставена в памет на момичетата и тяхната роля и принос към Спиритуализма, а в местния музей могат да бъдат разгледани множество снимки и сувенири на семейството.

