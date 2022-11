Без машинист и коловози: Изгубен влак лети във времето и пространството

Н еотдавна vesti.bg разказа за мястото, на което и днес се случват едни от най-зловещите и мистериозни изчезвания на плавателни съдове, самолети и техните екипажи в света - смятания за прокълнат Бермудския триъгълник.

Загадъчните изчезвания, при които в много случаи липсват важни доказателства като останки и тела на пътници и екипаж, обезоръжават науката да обясни случващите се феномени в дълбините между Маями, Пуерто Рико и Бермудските острови.

Днешната история е много подобна и докато в представите ни търсенето на самолет в океана изглежда относително трудна задача, то оказва се и откриването на изчезнал 3-вагонен влак със 106 пътници също би могло да се окаже мисия невъзможна.

Мистериозното изчезване на пътнически влак в Италия остава в историята без логичен отговор. Според някои вярвания влакът се движи без железопътни релси и машинист, изчезва и се появява отново на различни места пространството и времето.

Последното луксозно пътуване… в тази вселена

През 1911 г. италианската железопътната компания Zanetti планира първото пътуване на луксозна влакова композиция, предназначена за кратки туристически пътувания на местни заможни италианци през живописен маршрут в северната част на страната.

