Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби говори в съда: „Чувствам се наполовина жив“

Е динственият оцелял от смъртоносния обяд с отровни гъби, заяви в понеделник, 25 август, че се чувства „само наполовина жив“ след смъртта на съпругата си и двамата си най-близки приятели, пише CNN.

Иън Уилкинсън прочете първото си изявление във Върховния съд на щата Виктория по време на изслушването за присъдата на Ерин Патерсън.

Съдебните заседатели признаха 50-годишната Патерсън за виновна през юли за убийството на съпругата на Уилкинсън – Хедър Уилкинсън, нейната сестра Гейл Патерсън и съпруга ѝ Дон Патерсън. Тримата починаха след обяд през юли 2023 г., включващ телешко „Уелингтън” и отровни гъби.

The sole surviving guest of a lunch where three others died after being served food laced with toxic mushrooms has been speaking at the pre-sentencing hearing for Erin Patterson.



Sky's @nicole_reporter reports⬇️https://t.co/jThTYqVymg pic.twitter.com/lhT0EEC1pb — Sky News (@SkyNews) August 25, 2025

Ерин Патерсън бе призната за виновна и за опит за убийство на самия Уилкинсън, който прекара седмици в болница и оцеля след трансплантация на черен дроб.

Уилкинсън описа покойната си съпруга като дълбоко вярваща и изпълнена с любов, радост, мир, търпение, доброта, нежност, вярност и самоконтрол.

„Чувствам се само наполовина жив без нея“, каза той в съдебната зала и се разплака.

The sole survivor of a lunch laced with toxic mushrooms has said he felt only half alive following the death of his wife – and he continued to grieve the loss of his two closest friends.https://t.co/dlvsgy0SFL — STV News (@STVNews) August 25, 2025

„Един от тъжните недостатъци на нашето общество е, че толкова внимание се отделя на онези, които вършат зло, и толкова малко – на тези, които вършат добро“, добави още Уилкинсън.

The sole survivor of the mushroom lunch has delivered a gut-wrenching account of his life since Erin Patterson murdered his family members, but offered the killer his forgiveness. Follow live: https://t.co/rOXZoaMeZH pic.twitter.com/Ss4LafmKUg — Herald Sun (@theheraldsun) August 25, 2025

Той говори с топлота и за Гейл и Дон Патерсън – родителите на бившия ѝ съпруг на Ерин Патерсън, Саймън Патерсън. „След съпругата ми и семейството ми, те бяха най-близките ми хора. Животът ми е беден без тях“, каза пасторът.

В емоционалната си реч Уилкинсън изрази възмущение от действията на Патерсън: „Разтревожен съм, че Ерин постъпи с толкова безчувствено и пресметливо пренебрежение към моя живот и към живота на хората, които обичам. Каква заблуда трябва да заслепи човек, за да мисли, че убийството е решение на проблемите му – особено убийството на хора, които са имали само добри намерения към нея?“

Накрая, въпреки болката, той заяви, че предлага на Ерин Патерсън прошка за стореното.

През юли 2023 г. в малкото градче Леонгата, Виктория, Австралия, една семейна среща придоби смъртоносен обрат, който разтърси местната общност и привлече международно внимание. Ерин Патерсън покани свои роднини на обяд, включващ телешко „Уелингтън“, който по-късно се оказа отровен с гъби „смъртоносна шапка“. Сред гостите бяха бившите ѝ свекъри Дон и Гейл Патерсън, както и сестрата на Гейл – Хедър Уилкинсън, и съпругът ѝ Иън Уилкинсън.Часове след храненето четиримата гости се разболяха тежко. Въпреки спешната медицинска помощ, Гейл Патерсън и Хедър Уилкинсън починаха на 4 август 2023 г. от полиорганна недостатъчност. Дон Патерсън почина ден по-късно, на 5 август, след неуспешна чернодробна трансплантация.

Единственият оцелял, пастор Иън Уилкинсън, прекара седмици в болница и се подложи на животоспасяваща трансплантация на черен дроб, преди да бъде изписан в края на септември 2023 г.Разследването бързо се фокусира върху Ерин Патерсън. Тя бе обвинена, че умишлено е добавила смъртоносните гъби към ястието. По време на процеса, продължил 10 седмици в Моруел, прокуратурата представи доказателства, че през април и май 2023 г. Патерсън е посещавала места, където са били намерени отровни гъби. Твърди се, че тя е закупила дехидратор, който по-късно е изхвърлила на 2 август 2023 г., докато гостите ѝ са били в болница. Върху него бяха открити нейни пръстови отпечатъци и остатъци от гъби.Макар да не се изискваше да доказва мотив, прокуратурата представи съобщения във Facebook от декември 2022 г., в които Ерин Патерсън изразява гняв и разочарование към Дон и Гейл Патерсън заради нежеланието им да се намесят в брачните проблеми на сина им. Патерсън последователно пледираше за невинност, твърдейки, че добавянето на гъбите е било неволно.

На 7 юли 2025 г. 50-годишната Ерин Патерсън беше призната за виновна по три обвинения в убийство и едно обвинение в опит за убийство.

Седем роднини на жертви прочеха или предоставиха изявления пред съда в понеделник.

Изслушването на присъдата трябва да продължи във вторник.

Патерсън е изправена пред потенциална доживотна присъда за всяко от убийствата и 25 години за опит за убийство.