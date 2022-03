Демон, вампир или просто непокорна жена: Непознатата история на Лилит

Х аос, дързост и греховност - накратко така може да се опише първата жена, сътворена от Божията ръка. И не, не Ева, създадена от реброто на Адам, а Лилит - сътворена от пръстта, също както мъжа.

За съществуването на Лилит (вероятно най-загадъчната личност в човешката история) няма да прочетете в Библията или богословската литература, а в езотеричните книги се среща под различни имена и образи. Случайно изчезнали през хилядолетната история на християнската религия или умишлено унищожени, сведенията за съществуването на жена преди Ева липсват. Въпреки това последователи на някои древни учения смятат, че жената е създадена от Бог и парадоксално, тя е непокорна, свободолюбива, демонична и не желае да се подчинява на никого.

Дяволът в женско тяло

Най-често Лилит се среща като женска демонична фигура в еврейския фолклор, но нейни еквиваленти под различни имена се срещат в митологията на гърци, шумери, асирийци и вавилонци.

Според етимологията на името Лилит произлиза от шумерската дума за буря и вятър и символизира свобода и независимост. В митологията и фолклора на няколко народа обаче, Лилит е много повече от това и в различни източници се явява като вампир, зло нощно създание и дори съпруга на Сатаната.

В еврейската митология и фолклор Лилит е демон, който краде новородени деца и съблазнява мъже, използвайки ги за разплод на бебета - демони. С това зло лице и деяния Лилит се появява и в древната месопотамска митология като Ламашту - демон, който заплашва жените по време на раждането и отвлича децата им, докато се кърмят.

Прогонването на Лилит от Рая

Какъв грях трябва да извършиш, за да те прогонят от Рая? Най-вероятно нещо толкова лошо, че само изтърпяване на наказание не е достатъчно, за да платиш за грешката си и да останеш там. Дори първите хора на Земята, позволили си да отхапят от забранения плод и да престъпят волята на Господ Бог са наказани, но не и прогонени от Райската градина.

Сведения, че Лилит, а не Ева е първата жена, се появяват сред последователите на Кабала - древно учение, което търси скрития смисъл и тайните на Вселената в свещените писания.

Според Кабала Бог създава Лилит от пръст, също както първия мъж. Това я накарало да се чувства равна на него, а по-късно да откаже да му се подчинява. Непокорният ѝ дух станал причина за спорове, а след изричането на забраненото име на бог Йехова, тя била прокудена от Едемската градина.

След време Адам пожелал тя да се върне, но веднъж вкусила свободата, Лилит отказала да бъде покорна и зависима от чужда воля. Тогава тъмната страна в нея взела надмощие.

