Мъртва булка или реалистичен манекен: Смразяващата история на La Pascualita

О тдаването на вечна почит към покойник след смъртта му има дълга и много стара история, а в някои култури този процес носи огромно религиозно значение. Запазването на тялото на мъртвия чрез балсамиране се смята за “измислено” в Древен Египет, а в днешно време тленните останки на диктатори като Ленин и Мао Дзъдун могат да бъдат зърнати, ако се наредите на дългите опашки пред мавзолеите им на Червения площад и площад “Тянънмън” в Пекин.

Далеч от нашите разбирания и дори в тотално противоречие с обичаите ни е традиция на народа тораджа, който живее на остров Сулавеси, Индонезия. Хората не просто не се страхуват от смъртта, а живеят с нея всеки ден. Там телата на починалите буквално остават в семейството и то се “грижат” за тях в продължение на месеци, дори година до деня на погребението.

Сега идва моментът за един разказ от Мексико и най-стария магазин за булчински рокли. Ще се изненадате, но връзка между мумифицирания Ленин, покойниците от тораджа и един магазин за сватбени рокли всъщност съществува и тя се казва La Pascualita.

Манекен или тяло на жена?

Най-известният бутик за булчински рокли “La Popular” в град Чихуахуа (Мексико) се прочува още през 30-те години на миналия век. Магазинът е истинска легенда и един от символите на града, но неговата слава не се дължи на пищните модели и сватбените аксесоари, а на един необикновен манекен.

La Pascualita - The corpse bride in Chihuahua, Mexico. La Pascualita or Little Pascuala (as she is also known by) is a bridal mannequin that has “lived” in a store window. In Chihuahua, Mexico for the past 75 years. pic.twitter.com/aGfb98MABL